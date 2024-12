La actriz Fernanda Castillo ha sido frecuentemente comparada con la icónica Silvia Pinal por su gran parecido físico, algo que asegura la ha acompañado desde niña.

En una reciente entrevista para Venga la Alegría compartió cómo ha vivido estas comparaciones y el respeto que siente por la trayectoria de Pinal, sobre todo en un momento de nostalgia para la familia, tras el reciente fallecimiento de la última Diva del Cine Nacional.

Fernanda Castillo reacciona a las comparaciones por su parecido con Silvia Pinal

“Desde que soy muy niña me han hablado de este parecido, que es muy impresionante a mí misma. Yo le enseñé, estaba con el celular viendo justamente ese día a la fecha muchas fotos que salieron en las redes. Y mi hijo la vio y me dijo, ‘¿eres tú?’ Y yo decía, ‘no exactamente hijito, pero siempre me halagará mucho y bueno, lo llevo como un gran honor’”, comentó la actriz.

Sobre la posibilidad de interpretarla en una serie biográfica, Castillo no ocultó su entusiasmo. “Muy siempre me gustaría, si algún día llega la oportunidad me gustará muchísimo”, declaró emocionada, dejando en claro su disposición para asumir el reto si se presentara.

Más allá de las comparaciones físicas, Fernanda destacó la relevancia del legado de Silvia Pinal en la industria y para las mujeres mexicanas.

“Era una mujer, me encanta que estoy viendo mucho en redes y en la prensa como todo este honor a lo que ella hizo. A que era una mujer libre, a que era una mujer que decidía cosas diferentes a lo que estaba planteado que debería de hacer una mujer o ser una mujer en ese tiempo”, expresó con admiración.

Fernanda Castillo cuenta cómo conoció a Silvia Pinal

También resaltó el impacto de la actriz como figura progresista. “Y que era una mujer progresista, entonces eso me encanta y me parece increíble el legado para las mujeres de su familia y para las mujeres en México”, añadió.

Finalmente, Fernanda recordó con nostalgia el momento en que conoció a Silvia Pinal y cómo fue trabajar con ella al inicio de su carrera.

“Yo tengo el recuerdo de ella de cuando yo salí de la escuela, ella me invitó a trabajar que yo, los primeros que hice en mi carrera fue trabajando de ella como productora”, concluyó.

En un contexto donde la familia Pinal está atravesando una pérdida significativa, Fernanda Castillo reafirma su admiración por la figura de Silvia Pinal y lleva con orgullo las comparaciones, mientras celebra y reconoce el enorme camino que la diva del cine de oro mexicano abrió para las mujeres en el mundo del espectáculo.