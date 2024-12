Famoso ex actor de telenovelas en Televisa alarma a fans tras reaparecer con el rostro ‘desfigurado’; esto le pasó

Aunque actualmente se encuentra alejado del mundo de las telenovelas mexicanas ya que tras hacer pública su orientación sexual denunció que se le limitaron las ofertas laborales en Televisay otras televisoras, Mauricio Mejía ahora da de qué hablar en redes sociales debido al fuerte cambio físico que ha compartido el actor.

El famoso mexicano que muchos recordarán por haber sido parte de Cuidado con el Ángel, melodrama protagonizada por Maite Perroni y William Levy, compartió en su cuenta de Instagram que se sometió a un trasplante de injerto de cabello, un procedimiento quirúrgico cada vez más popular entre aquellos que buscan una solución permanente para la calvicie.

Sin embargo, los efectos secundarios, que no serán permanentes, han hecho que el famoso sea tendencia en redes sociales ya que la información provocó que su rostro luzca completamente diferente, hinchado y que ni sus ojos puedan ser visibles. Algo alejado a la imagen de galán de telenovelas que Mauricio Mejía construyó durante años en Televisa y otras famosas televisoras.

Internautas debaten sobre procedimientos de injerto de cabello tras caso viral de Mauricio Mejía

Luego de que el video del mexicano se hiciera viral en internet, sus seguidores han comenzado a debatir sobre las duras consecuencias que tiene el procedimiento de quirúrgico cada vez más popular entre aquellos que buscan una solución permanente para la calvicie.

Famosos como Mauricio Mejía o Roberto Carlo se han sometido, de forma reciente, a este proceso desatando todo tipo de comentario en redes pues algunos mientras buscan más información sobre la solución definitiva a la calvicie, otros e han alarmado por las reacciones secundarias que se pueden llegar a tener como en el caso del actor.

“Ni de loco para que mi rostro quede como el de Ninel Conde”. “Una solución que parece muy dolorosa, no gracias”. “Nadie quiere entras o ser calvo a sus 40 pero creo que eso de que la cara te quede tan mal aunque sea así solo por 4 semanas o 6, me parece un precio muy alto de pagar”. “No me imagino el dolor, aunque todos los que se lo han hecho ahora viven sin temas de verse pelones”, se puede leer en redes sociales.

El famoso ha asegurado que se encuentra muy bien de salud pese a lo impactante que ha sido el proceso en su rostro y que de forma cercana dará más detalles para que todos aquellos hombres que busquen dicha alternativa estén mejores asesorados.