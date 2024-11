Familia de Liam Payne prepara demanda contra los involucrados en su muerte

Los abogados de la familia de Liam Payne estuvieron en la corte en Argentina ayer martes para iniciar acciones penales contra cualquiera que haya contribuido a la muerte del cantante. El veterano abogado de la industria musical, Richard Bray, quien está actuando en nombre de la familia, entregó los documentos legales a un bufete de abogados local en Buenos Aires.

Esto significa que los seres queridos de Payne ahora serían demandantes en cualquier caso penal futuro. Es la primera vez que se menciona a la familia del artista en cualquier parte de la investigación en curso sobre la muerte del cantante en el hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires el 16 de octubre.

Familia de Liam Payne demandará a cualquier involucrado en la muerte del cantante

Una fuente que conoce a la familia dijo que estaban «cien por ciento seguros» de que los papás de Liam Payne , Geoff y Karen Payne, y sus hermanos quieren buscar justicia para él.

La ex estrella de One Direction murió a los 31 años después de caerse del balcón de su habitación de hotel. Los fiscales ya han acusado a dos empleados del hotel de supuestamente proporcionarle drogas, y a un amigo de Payne por no intervenir y acudir en su ayuda.

Sin embargo, la investigación ha tomado un giro a raíz de las fotografías que se publicaron como parte de un informe policial. En las imágenes se ve a un miembro del personal del hotel maltratando a Payne y encerrándolo en su habitación.

TMZ informó el lunes que las imágenes de seguridad y el informe policial muestran que Payne estaba tratando de escapar de su habitación de hotel cuando se cayó. El personal del hotel sabía que estaba amenazando con usar el balcón como medio de escape, pero aún así lo dejaron solo, según el medio.

Filtran fotos de Liam Payne antes de morir

Fotos muestran a Liam Payne , quien se comportó de manera disruptiva en el lobby del hotel y bajo la influencia de drogas, tendido en el suelo mientras tres hombres lo llevaban a su habitación minutos antes de que cayera y muriera.

Sin embargo, Payne aparentemente estaba consciente y mantenía la cabeza erguida. Las fotografías, que se cree fueron tomadas de imágenes de vigilancia, muestran que cuando los empleados del hotel llevaron a Liam al pasillo de su habitación, él luchó con ellos e intentó regresar caminando en el ascensor.

Una fuente le dijo al sitio de noticias Page Six: “Me parece claro que Liam estaba tratando de volver a bajar, no quería entrar a su habitación”. Sin embargo, el personal del hotel utilizó una llave maestra para entrar a la habitación y colocó a Liam dentro, según el informe policial.

Una vez que estuvo en la habitación, el personal llamó al 911 y dijeron que temían que pudiera usar el balcón y lastimarse accidentalmente. “Tenemos un huésped que está supuestamente drogado y borracho; y cuando está consciente, está destruyendo su habitación y necesitamos que envíen a alguien, por favor. Necesitamos que envíen a alguien urgentemente porque no sé si su vida corre peligro”, le dijo al operador el hombre, identificado solo como gerente del hotel llamado Estaban.