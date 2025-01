Faisy rompe el silencio tras polémica con Mariana Echeverría y Me Caigo de Risa

Faisy, quien es el conductor principal del programa Me Caigo de Risa, rompió el silencio tras la polémica con Mariana Echeverría -de 40 años de edad-, y confirmó que ya no la quieren de vuelta.

Faisy no quiere de vuelta a Mariana Echeverría en Me Caigo de Risa

A través de X, Faisy rompió el silencio respecto a la polémica de Mariana Echeverría de volver al programa Me Caigo de Risa.

De acuerdo a información de la revistaTVNotas, recientemente Mariana Echeverría se acercó al productor del programa, Eduardo Suárez, para expresar su intención de regresar.

Sin embargo, el productor del programa confesó que varios integrantes no la quieren de vuelta; especialmente el conductor Faisy.

Esto, el propio Faisy terminaría por confirmarlo gracias a un reciente post en su cuenta de X.

Faisy no quiere de vuelta a Mariana Echeverría en Me Caigo de Risa

A través de X, Faisy rompió el silencio respecto a la polémica de Mariana Echeverría de volver al programa Me Caigo de Risa.

De acuerdo a información de la revistaTVNotas, recientemente Mariana Echeverría se acercó al productor del programa, Eduardo Suárez, para expresar su intención de regresar.

Sin embargo, el productor del programa confesó que varios integrantes no la quieren de vuelta; especialmente el conductor Faisy.

Esto, el propio Faisy terminaría por confirmarlo gracias a un reciente post en su cuenta de X.

¿Qué pasó entre Faisy y Mariana Echeverría? El conductor ya no la quiso de vuelta en Me Caigo de Risa

Todo tuvo lugar cuando Mariana Echeverría salió del programa Me Caigo de Risa en 2023 para dedicarse el proyecto de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, antes de su salida del programa, una pelea entre el conductor Faisy y Mariana Echeverría fue la gota que derramó el vaso.

El reporte señala que debido a las conductas de la presentadora, Faisy tomó la decisión de ya no querer trabajar con ella.

Además de esto, la otra cara que mostró Mariana Echeverría durante su participación en La Casa de los Famosos México, fue definitivo para ya no quererla de vuelta en Me Caigo de Risa.