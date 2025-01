Exige Verástegui cambiar a Gascón de categoría en el Óscar

Gascón hizo historia este jueves al convertirse en la primera artista abiertamente trans en conseguir una nominación a Mejor Actriz en los premios de la Academia, algo que no fue bien visto por el productor de Sonido de Libertad.»Me estoy enterando que este SEÑOR está en la lista de nominados al Óscar como mejor ACTRIZ. Hace tiempo me llamó sinvergüenza por decir la verdad, aquí le dejo otra: sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de nominadas que no le corresponde», escribió Verástegui en su cuenta oficial de X.

«No podemos permitir que las mujeres, LAS MUJERES, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por HOMBRES que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías solo porque se perciben como mujeres», puntualizó Verástegui en su posteo.»Señor @karsiagascon, debería pedir a la Academia que le cambien de categoría, ¿o acaso no quiere competir contra los artistas de su mismo sexo?», añadió el también actor y cantante, junto a un video de Gascón respondiendo una pregunta en una alfombra roja sobre algunos famosos, entre ellos Verástegui, que se refieren a las mujeres trans como hombres.

Información de Agencia Reforma