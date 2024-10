Ex integrantes de One Direction se despiden de Liam Payne

La banda compartió una declaración conjunta en Instagram revelando que están «completamente devastados» tras la muerte de Payne a los 31 años.

Los ex integrantes de One Direction finalmente rompieron el silencio tras el inesperado fallecimiento de Liam Payne , quien murió ayer a los 31 años tras caer del balcón desde un tercer piso en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Ex integrantes de One Direction se pronuncian tras la muerte de Liam Payne

Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, compartieron una declaración conjunta en Instagram en el que aseguran que están procesando «la pérdida de nuestro hermano».

«Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam», comenzó el comunicado. «Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos entrañablemente».

«Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos terriblemente. Te amamos Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry», finalizó el mensaje.

One Direction fue creado por Simon Cowell y Nicole Scherzinger durante la temporada siete de The X Factor UK. Si bien el grupo no ganó su temporada, se convirtió en una de las boybands más importantes de la industria y dominó la cultura pop de principios de la década de 2010.

La agrupación estuvo junto de 2010 a 2015 y lanzó cuatro álbumes como quinteto. En marzo de 2025, Zayn Malik anunció su salida del grupo. Los cuatro miembros restantes de One Direction lanzaron un álbum más antes de su pausa indefinida en diciembre de 2015.

La relación de Liam Payne con sus ex compañeros

Después de su etapa como grupo, los cinco miembros se dedicaron a proyectos en solitario. Liam Payne sobre su continua amistad con los demás miembros, incluido Harry Styles.

En junio de 2021, el fallecido cantante reveló que él y Styles habían hablado recientemente por teléfono. “Hablé con Harry y fue muy agradable”, dijo Payne ante la pregunta de los fans en un Instagram Live en ese momento. “Me llamó porque tiene un sexto sentido que le dice si estoy pasando por un momento difícil o si alguno de nosotros está en problemas. Hablé con él y fue una charla muy agradable en realidad. Y siento un gran cariño por él. Es genial, es realmente genial”.

Mientras continuaba su Instagram Live, Payne también ofreció a sus fans una actualización sobre su relación con todos los miembros de One Direction. “Creo que todos hemos sentido esto en diferentes momentos, yo y los chicos”, dijo. “Es casi como extrañar a un amigo muy querido la mayor parte del tiempo. Pero todos están muy ocupados y hay que ser comprensivos con todo eso”.

Además, antes de darse a conocer la noticia de su muerte, el cantante británico se encontraba en Argentina donde asistió al concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan,en el Movistar Arena como parte de su gira por Sudamérica de su The Show: Live on Tour.

Louis Tomlinson lamentó la pérdida de su ex compañero de banda One Direction, Liam Payne.

“Estoy devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable”, escribió Tomlinson a través de Instagram.

Tomlinson elogió al músico, a quien conoció a los 18 años, por ser un «compositor increíble» y ser una «parte vital de One Direction».

“Me siento muy afortunada de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy muy agradecida de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que la banda se separó, hablar por teléfono durante horas y recordar todos los miles de recuerdos maravillosos que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser”.

Continuó prometiendo ser un tío para el hijo de 7 años de Payne, Bear, y contarle al pequeño «historias de lo increíble que era su padre». Y concluyó: “Desearía tener la oportunidad de despedirme y decirte una vez más cuánto te amé. Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo”.

Tomlinson, en particular, tuvo una relación complicada con Payne. En 2022, Payne fue criticado por ventilar detalles de la banda en un podcast donde llamó a Tomlinson «un alborotador».

Sin embargo, un año después prometió hacer las paces con Tomlinson y los otros ex miembros de la banda. «Lamento mucho haber estado tan loco y no haberlo hecho mejor por ti», escribió Payne en una extensa disculpa a Tomlinson a través de Instagram en ese momento.