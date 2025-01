Ex empleado de Meghan Markle revela «desagradable» trato en el trabajo

Desde el día uno en que Meghan Markle inició su relación con el príncipe Harry, seguida de su matrimonio, maternidad y mudanza a Estados Unidos, la duquesa de Sussex ha sido el centro del foco mediático en todo el mundo. Aunque ya han transcurrido cinco años desde que ella y su esposo se desvincularon de la Casa Real Británica, cada uno de sus movimientos sigue siendo noticia.

Esta vez, han salido a la luz acusaciones en su contra por parte de un ex empleado, quien trabajó con ella en su podcast Archetypes. El ex colaborador describió su experiencia como «desagradable», revelando detalles de su tiempo trabajando con la ex actriz.

Ex empleado de Meghan Markle hace fuertes revelaciones en su contra

Recientemente, la revista Vanity Fair publicó un extenso reportaje sobre la vida actual de Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes protagonizan su portada. En aquel artículo se exploran detalles sobre cómo operan, cómo viven y a qué se dedican en la actualidad.

Sin embargo, un ex empleado de Markle reveló que cuando trabajó con ella en su podcast Archetypes, el cual se estrenó en 2022 y donde la ex actriz reflexiona junto a distintas invitadas acerca de los estereotipos que afrontan las mujeres en la sociedad actual, que vivió una experiencia «muy desagradable y dolorosa».

Aunque al principio Meghan parecía cálida, amable y motivadora, las mismas fuentes aseguran que, cuando las cosas no salían como ella esperaba, se volvía «fría e impositiva con la persona que consideraba responsable», así lo señaló la revista.

“Está jugando constantemente a las damas, ni siquiera voy a decir ajedrez, sabe muy bien dónde todo el mundo está en el tablero. Y cuando tú no estás en él, te tira a los lobos en cualquier momento», continúa el testimonio de este antiguo trabajador. “Habla a tus espaldas. Muy al estilo adolescente de Mean Girls«, dijo haciendo referencia a la película.

Meghan Markle pospone el estreno de su serie por incendios en California

Meghan Markle pospuso el estreno de su nueva serie de Netflix, With love, Meghan por los incendios forestales que están afectando a Los Ángeles. La serie, que iba a estrenarse el 15 de enero, ahora llegará a Netflix el 4 de marzo.

En un comunicado, Meghan agradeció a Netflix por apoyarla en esta decisión y dijo que quiere enfocarse en ayudar a los afectados en California, su estado natal. Junto a su esposo, el príncipe Harry, ha estado trabajando con organizaciones como World Central Kitchen para llevar comida a quienes los damnificados.

Según ha prometido, en este programa, Meghan compartirá consejos prácticos y conversaciones sinceras con amigos y expertos sobre temas de cocina, jardinería y la organización floral. La serie contará con la participación de invitados destacados como Mindy Kaling, Roy Choi y Alice Waters.

«With Love, Meghan» es el primer proyecto en solitario de la duquesa para Netflix tras su colaboración con el príncipe Harry en la docuserie «Harry & Meghan». La serie se filmó en la residencia de Meghan y Harry en Montecito, California, y está producida por Archewell Productions, la productora de la pareja.