Han pasado diez años desde que Eva Mendes hizo su última aparición en Hollywood, y la actriz habló recientemente sobre su posible regreso a la actuación, así como su condición para hacerlo realidad.

Lo que es un hecho, es que Eva no tiene prisa por regresar a la pantalla grande, ya que en este momento de su vida disfruta del tiempo de calidad con sus hijas así como su faceta emprendedora.

Eva Mendes revela la condición para regresar a la actuación

“Nunca me gustó actuar”, así lo declaró Eva Mendes en una entrevista realizada por el UK Times al ser cuestionada sobre su decisión que la alejó de Hollywood.

“No lo digo de manera autocrítica, pero no fui una gran actriz. Tuve mis momentos en los que trabajé con gente realmente genial”, agregó.

Eva ha sido muy firme con su decisión debido a que nunca estuvo enamorada de la actuación y esto se ha visto reflejado en los proyectos que ha realizado los últimos años como su línea de ropa, las ediciones de libros para niños así como una línea de limpieza para el hogar.

Eva Mendes y Ryan Gosling (Getty Images)

Después de varios años lejos de Hollywood se le ha vuelto a cuestionar sobre su regreso a la actuación y Eva exploró la posibilidad de regresar a Hollywood con la única condición de que fuera junto a su esposo Ryan Gosling. La actriz mencionó que esto sí podria ser una realidad ya que ha mencionado que Ryan le permite sacar lo mejor de sí misma.

«Eso es lo único que me encantaría hacer. Él saca algo de mí que nunca antes había sido accesible». Aunque ha dejado claro que la actuación nunca ha sido su mayor pasión.

Eva Mendes se alejó de la actuación

En sus inicios, Eva fue parte de películas ganadoras al Oscar como Training Day, comedias románticas como Hitch o géneros de acción como The Other Guy.

En el 2012 comenzó a trabajar en el drama criminal The Place Beyond The Pines, una cinta que le permitió encontrar el amor con su compañero de reparto Ryan Gosling, y años después se convirtieron en padres de sus dos hijas, Esmeralda y Amada.

El nacimiento de su primera hija en el 2014 marcó una nueva etapa en la vida de Eva, despidiendo su etapa como actriz de Hollywood con el estreno de Lost River, una cinta que protagonizó y dirigió al lado de su pareja Ryan Gosling. Mendes dejó el mundo del estrellato para brindarle a sus hijas una infancia llena de tiempo de calidad.

Eva Mendes en la premiere de «Lost River» en el 2015 (Michael Loccisano)

“Como ya era mayor, sabía que mis hijos solo serían pequeños una vez y que lo que hiciera o no hiciera ahora los afectaría el resto de sus vidas. En ese momento no sentí esa presión, sino que me dio claridad. Todos esos años fueron años de formación. Quería estar presente en todo momento.”

Mendes ha sido una pieza clave en la carrera de Ryan Gosling convirtiéndose en su asesora al momento de prepararse para sus papeles. Eva asesoró a Ryan cuando recibió el papel de Ken para la cinta de Barbie, lo cual le permitió al actor transmitir la esencia de Ken a la pantalla grande.

Mendes compartió un poco del entrenamiento de Ryan al Times: “Solo haz que Barbie se fije en ti, eso es lo que hace Ken, entonces vino esta desesperación. Realmente le encantó eso».