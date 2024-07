Eva Longoria regresa a la actuación con ‘Tierra de Mujeres’

Después de producir y dirigir la película Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia, Eva Longoria decidió que España sería su próxima parada para contar una historia y vencer su miedo a actuar en español.

Producir historias en Hollywood con elencos latinos al frente de la cámara es algo que la directora y productora impulsa desde hace algunos años, sin embargo, la actuación forma parte de su ADN y gracias a Tierras de Mujeres (Land of Women), la nueva serie de AppleTV+, pudo volver a retomar esta faceta en su carrera y le permitió reconectar con sus raíces.

Eva Longoria regresa a la actuación con la serie ‘Tierras de Mujeres’

“Fue un poquito difícil regresar a actuar porque ya tengo 12 o 13 años dirigiendo, pero yo quería hacer algo frente a las cámaras y pensé que ya era tiempo de regresar, pero también quería regresar con algo muy especial y diferente”, compartió Eva Longoria en entrevista para Quien desde España.

Tierra de Mujeres (AppleTV+)

“Yo dije: ‘Yo quiero actuar en español, nunca lo he hecho’, así que le llamé a mi amigo Ramón Campo que escribió la serie y le dije: Yo quiero actuar en español y en España, escríbeme algo”, agregó.

Tierra de mujeres está protagonizada por Eva Longoria en el papel de Gala, una mamá neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su esposo implica a toda la familia en turbios asuntos financieros, y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Carmen Maura) y su hija adolescente (Victoria Bazúa).

Tierra de Mujeres (AppleTV+)

Para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda, las tres mujeres se esconden en el encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la mamá de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las tres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los chismes se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos familiares más profundos.

Eva Longoria creció en una ‘Tierra de Mujeres’

Convencida de que las mujeres tienen muchas historias que contar, Eva Longoria compartió que la historia es muy cercana a su historia de vida, pues ella creció en el círculo de un matriarcado.

Tierra de Mujeres (AppleTV+)

“Yo vengo de una tierra de mujeres, tengo nueve tías, tres hermanas, no tengo hermanos, yo crecí en tierra de mujeres, con mujeres independientes inteligentes”, recalcó la actriz.

Además, para ella era importar regresar a la pantalla protagonizando una historia que impulsara el valor de las mujeres. “Para mi no hay suficientes series sobre las mujeres, yo creo que las mujeres tienen muchas historias que contar y me gusta hacer algo sobre tres generaciones de mujeres, mi mamá, yo, y mi hija, y me gusta explorar sus relaciones porque al principio son muy intensas”.

https://www.youtube.com/embed/B1MAwA0TLXQ?si=mY7PcstOJXNiXJNs

“Para mi es muy importante contar historias de nuestra comunidad porque creo que tenemos muchos héroes y tenemos que mostrarlas al mundo. Porque si solo nos basamos en las noticias vas a tener una impresión diferente de los latinos, pero si podemos contar nuestras historias esto vale mucho para nuestra comunidad”, aseguró.