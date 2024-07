Eugenio Derbez habló reciente de lo que han sido sus 12 años de casado con Alessandra Rosaldo, en medio de constantes especulaciones de separación, la ampliación de su familia (como el nacimiento de su nieta Tessa) y otros episodios de índole familiar que ha vivido y sobrevivido en épocas recientes.

En este sentido, el protagonista y director de No se aceptan devoluciones, reveló el secreto que ha hecho que él y Alessandra tengan un matrimonio feliz después de tantos años.

¿Cómo han sido los 12 años del matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Fiel a su sentido del humor, el actor y productor bromeó sobre lo que ha representado el paso del tiempo junto a su esposa, la integrante de Sentidos Opuestos, además de revelar su secreto para mantener un matrimonio estable.

Todo le da risa:

“Se nos pasó rapidísimo, como cinco minutos… bajo el agua, pero cinco minutos”, aseguró Eugenio Derbez en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Eugenio tiene 12 años de casado con Alessandra Rosaldo (Emma McIntyre/Getty Images)

Eugenio Derbez revela el secreto para un matrimonio feliz con Alessandra Rosaldo

Según lo expuesto por Eugenio Derbez en una reciente entrevista con distintos medios, no existe una fórmula mágica para asegurarse de que un matrimonio sea feliz, pero sí cuestiones que, llevadas a la práctica, ayudan a la dinámica de la pareja.

Juntos y felices:

“Es complicado, no es fácil, porque luego la gente nos ve como la pareja ideal, la pareja feliz y no, siempre hay broncas, pero yo digo que el secreto es no llevarse bien, sino saberse pelear, cómo aprenderse a pelear sin pasarse esos límites”, comentó el actor.

Eugenio y Alessandra son papás de Aitana (Instagram/alexrosaldo)

Con respecto a los rumores que constantemente apuntan a la disolución de su matrimonio, Eugenio dejó en claro que se toma todo con mucho sentido del humor. “No nos afecta para nada, en qué nos va a afectar, de repente se ríe y me manda alguna nota que dice que estamos separados y nos morimos de la risa, yo constantemente se me ocurren sketches, cada que veo una nota de esas, le digo ‘Ay, vamos a hacer esto’”, contó.

Las fotos del reencuentro de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

En otro tema, Eugenio Derbez confirmó que su hijo José Eduardo Derbez tiene las imágenes de lo que fue su reencuentro con Victoria Ruffo, suceso que ocurrió tras el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo y de su novia Paola Dalay.

José Eduardo Derbez tiene las fotos del reencuentro de sus papás (Getty Images y Agencia México )

Tienes que leerla:

“Sí, bueno, hay algunas fotos, no precisamente un video de nosotros dos abrazándonos, pero sí debe de haber fotos y videos, pero todo se lo dejé a José Eduardo, yo le dije ‘Yo no posteo nada del hospital hasta que tú nos digas, postees y demás’, pero sí, debe estar documentado, pero hablen con él”, remató.