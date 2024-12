Eugenio Derbez revela cómo desea que fuera su funeral

El actor declaró que ya ha considerado la manera en la que quiere que la gente se comporte el día que le den el último adiós.

Eugenio Derbez sorprendió al revelar que ya ha pensado, a sus 63 años, en cómo desea ser despedido cuando llegue el momento de su muerte.

El reconocido actor admitió que reflexionó acerca de su último adiós a raíz del fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal .

Eugenio Derbez recuerda a Silvia Pinal

“Era querida por el mundo entero, una de las grandes Divas de México y nos dolió mucho a todos, yo creo, su partida”, declaró Eugenio Derbez en entrevista presentada por el canal de YouTube Delarosatv.

El también productor lamentó que la artista fuera homenajeada a lo grande tras su deceso y no mientras aún podía presenciarlo. “Justamente he estado pensando en eso y dije: Qué triste que unos días antes todos la veían en las redes sociales y decían, ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella”, explicó.

“Una vez que se muere, México entero se vuelca a ir despedirla cuando ya no se enteró. Entonces, se me hace un poquito injusto. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral”, añadió.

Considerando eso, Eugenio Derbez señaló que: “He estado pensando en hacer un pre-velorio. No, algo, algo. Te lo juro que estoy pensando en algo… ya verán”.

Eugenio Derbez revela cómo quiere que sea su velorio

Eugenio Derbez compartió cómo le gustaría que fuera el instante en el que sus seres queridos lo despidan. “Que cuenten chistes en mi velorio, que sea una fiesta, que se celebre, que no haya lágrimas”, reveló el protagonista de Y llegaron de noche.

“Una foto, que me recuerden así como vengo ahorita: arregladito, peinadito; porque luego, cuando ya te ponen quién sabe cuántas cosas encima”, agregó.

El pasado mes de septiembre, él confesó en una plática con el periodista Gustavo Adolfo Infante que le encantaría hacer un ‘show’ especial para que se transmita tras su deceso.

“No me ha dado tiempo, pero he tenido ganas de hacer un… quiero dejar un programa grabado… Lo llevo pensando más de 10 años”, manifestó en El minuto que cambió mi destino. “Algo así de, ‘si usted está viendo este programa es porque ya me morí’”, le replicó el comunicador, a lo que el intérprete respondió: “Ajá, y burlarme de la muerte, como debe ser”.

Previamente, Derbez aseguró que ya tenía listo su testamento. “Yo sí, tengo todo en orden”, declaró ante la cámara de Ventaneando, en enero de 2022, aunque no especificó quiénes son sus herederos ni qué les dejará.