Eugenio Derbez desmiente que pidió ayuda para recuperar su casa en Los Ángeles

El actor desmintió que haya pedido ayuda a sus seguidores para recuperar la casa que perdió tras los incendios en California.

Hace unos días, Alessandra Rosaldo confirmó que la primera casa donde vivió junto a Eugenio Derbez y su hija Aitana, en el barrio de Pacific Palisades, al oeste de Los Ángeles, se quemó debido a los incendios que se han reportado en California.

De acuerdo con la cantante, lo que más le dolió de que se haya quemado la casa, es que su hija vivió sus primeros años de vida en ese lugar, y ahora sólo han quedado recuerdos.

«Los primeros dos años los vivimos ahí en Pacific Palisades, donde están los recuerdos de esos primeros dos años de Aitana, se quemó», compartió la también actriz.

Eugenio Derbez desmiente que haya pedido ayuda

Ante la noticia, en redes sociales comenzó a circular que Eugenio Derbez estaba pidiendo ayuda y dinero para poder salir adelante de la tragedia, por lo que el famoso tuvo que salir a desmentir esta situación.

Mensaje de Eugenio Derbez (Instagram)

«Eugenio Derbez pide apoyo a los mexicanos para recuperar lo perdido. Su hogar, ubicado en el barrio de Pacific Palisades, contaba con piscina, patio privado y hasta con una chimenea flotante; dicha casa, con un valor de 4.2 millones de dólares, fue de los Derbez desde el año 2014», se lee en la publicación que circula en redes sociales.

Eugenio Derbez (Getty Images)

Fue entonces que el actor y director recurrió a sus historias para alertar a sus seguidores de este fraude y así evitar que sus fans caigan en engaños. “Fake News. ¡No hagan caso! Noticia falsa”, se lee en el mensaje que Eugenio posteó para desmentir esta noticia.

Los Derbez también han sido afectados por los incendios en California

Los incendios en California han dejado sin hogar a cientos de personas, entre ellas, a la familia Derbez, quienes han vivido en Estados Unidos durante más de una década. Recientemente, Alessandra contó cómo su hija Aitana, de 10 años, ha vivido esta terrible experiencia.

La familia Derbez (Instagram/eugenioderbez)

“Bueno, está chiquita, pero por supuesto se da cuenta de todo lo que está pasando. Y ya no está tan chiquita, tiene 10 años, y obviamente, claro, que se da cuenta. Nosotros recibimos a una amiga suya con su familia en nuestra casa y después nosotros fuimos evacuados. Entonces, esas cosas no las puedes ocultar. Obviamente no le estamos mostrando todas las imágenes de todo lo que está pasando, pero claro que lo sabe y claro que se da cuenta. Y por supuesto hubo momentos también en los que sintió mucho miedo y en los que lloraba mucho”.

https://www.youtube.com/embed/CVHCD3bi3mQ?si=u86sj8cGoufAbLs5

Entre las pérdidas para la familia está la primera casa en la que vivieron, en la que Aitana pasó los primeros años de vida. “Exactamente. La casa que ya no era nuestra, la que fue nuestra dos años, donde vivimos dos años, esa casa es la que se perdió”.