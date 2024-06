A pesar de que Erik Rubín ha demostrado ser un papá abierto y nada celoso desde que Mía, su primogénita, anunció que tiene novio, en esta ocasión no dudó en bromear con los medios de comunicación cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hija llegue al altar.

Debido a los rumores que aseguran que Ángela Aguilar y Christian Nodal se habían casado, el ex Timbiriche fue interrogado por los reporteros sobre la actitud que tomaría ante una noticia de este tipo si Mía o Nina estuvieran involucradas, sobre todo porque la primera tiene la misma edad que la hija de Pepe Aguilar.

Erik Rubín reacciona a la posibilidad de que sus hijas se casen

Sin pensarlo ni un segundo, Erik contestó: “las mato…”; sin embargo, luego de soltar una gran carcajada, declaró: “No, no, no, yo creo que ellas son muy inteligentes, sabrán decidir cuándo es el mejor momento”.

De la misma manera, el cantante expresó que, por su parte, lo único que desea es que las jóvenes se realicen en todos los ámbitos de su vida.

“Nada más bonito que ver a tu hija feliz, plena, entonces por la parte del amor, por la parte de su proyecto que ha trabajado tanto, amo verlas felices, plenas, no, esta niña también está pasando por un gran momento. Y bueno, nada, nada es, es muy lindo verlas felices, realizadas”, declaró.

Mía Rubín descarta tatuarse en honor a su novio

Por su parte, Mía Rubín Legarreta prefirió no emitir su postura sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, tras la ola de opiniones a favor y en contra de su noviazgo.

“Es un tema sensible y prefiero no comentar nada, simplemente espero que ambas partes encuentren la calma en su tormenta, es lo único que espero”, expresó la joven cantante.

Finalmente, Mía negó la posibilidad de que se llegue a tatuar las iniciales de su novio, Tarik Othon, tal como lo hizo Ángela, quien se tatuó las iniciales CN en su mano.

“Yo en lo personal, pues yo no tengo tatuajes, entonces pues yo no lo haría, pero pues mira, qué cada quien haga lo que quiera, mejor prefiero no opinar, y que todos vivan en armonía y en paz”, declaró.