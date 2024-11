Entre lágrimas, Frida Sofía se despide de su abuela Silvia Pinal

La muerte de Silvia Pinal , un ícono del cine y la televisión mexicana, quien falleció el 28 de noviembre a los 94 años debido a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias, ha dejado un vacío imposible de llenar en el mundo del entretenimiento. Su partida, además, ha generado un profundo dolor en su familia, especialmente en su nieta, Frida Sofía, quien a pesar de su distanciamiento con su mamá, Alejandra Guzmán y su abuelo, Enrique Guzmán, no ha dejado de expresar su dolor por la pérdida de la matriarca de la familia.

Frida Sofía se despide de su abuela, Silvia Pinal

Frida Sofía, quien se ha mantenido alejada de la familia Pinal en los últimos años y actualmente reside en Miami, compartió un emotivo video en sus redes sociales, en donde se despide de su abuela, Silvia Pinal.

Entre lágrimas, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, recordó a la primera actriz, con quien tuvo una relación cercana y afectuosa durante su tiempo en México, antes de los conflictos familiares con su madre.

A través de un video que colgó en sus redes sociales, Frida reflexionó sobre la fragilidad de la vida y, a pesar de la tristeza, expresó que al menos tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelita.

“Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen”, expresó.

Asimismo, en la misma publicación, destacó la importancia de los momentos valiosos que la vida le ha dado.

«Estoy aprendiendo lentamente que aún si reacciono no cambiaré nada. No haré que de súbito la gente me ame o me respete, no cambiaré mágicamente sus pensamientos. A veces es mejor sólo dejar que las cosas sean, soltar a las personas, no pelear por cierres, no preguntar por explicaciones, no perseguir respuestas y no esperar que la gente entienda de donde vienes”,dice y continúa:

“Lentamente estoy aprendiendo que la vida se vive mejor cuando no te centras en lo que sucede alrededor tuyo y mejor te enfocas en lo que pasa en tu interior. Trabaja en ti y en tu paz”.

Por otro lado, la hija de Alejandra Guzmán, destacó que, con el fallecimiento de Silvia Pinal, podrá reunirse finalmente con su hija Viridiana, quien murió a los 19 años en un trágico accidente automovilístico.

«Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera su hija Natasha para recibirla como la reina que es», dijo.

Frida Sofía viajaría a México para darle el último adiós a Silvia Pinal

De acuerdo con información del programa De primera mano, Frida Sofía formará parte de la despedida de su abuela Silvia Pinal, lo que la llevará a viajar a México.

“El señor Enrique Guzmán concedió entrevistas a algunos y aseguró que Frida Sofía sí viene a México para despedirse de Silvia Pinal”, informó la reportera Mariana Zepeda, desde el hospital donde estuvo internada la primera actriz.