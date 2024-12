Ellos son los familiares de Peso Pluma vinculados al narcotráfico, según Anabel Hernández

Anabel Hernández, autora de libros como La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa y El traidor: El diario secreto del hijo del Mayo, acusó al famoso cantante y compositor de corridos tumbados, Peso Pluma, de ser el principal “narco-propagandista del Cártel de Sinaloa”. No obstante, señaló que sus vínculos con el narcotráfico vienen de tiempo atrás.

A través de su podcast Narcosistema, la periodista mexicana reveló que, de acuerdo con la información que ha recabado hasta el momento, la relación entre Peso Pluma ―de nombre real Hassan Emilio Kabande Laija― y el crimen organizado va más allá de los narcocorridos que ha compuesto a favor de Los Chapitos, facción del Cártel del Pacífico liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En esa línea, dio a conocer los nombres de cuatro personas presuntamente vinculadas con el narco.

El primero de ellos fue Pedro Eleodoro Cazares Laija,alias ‘El Culichi’, a quien se identifica como pistolero del narcotraficante Pedro Avilés Pérez, ‘El León de la Sierra’; considerado como el primer gran capo de México.

De acuerdo con la canción ‘Eleodoro Elenes’, compuesta por el fallecido compositor Chalino Sánchez, ‘El Culichi’ falleció el 27 de diciembre de 1984, en Culiacán, Sinaloa.

“Lo apodaban ‘El Culichi’. Era famoso y mentado. Su afecto eran las mujeres. Las joyas y los caballos. También fue un hombre valiente, de esos que no son dejados. Por una mujer bonita. No le importaba morir. Por una joya preciosa. Lo que quisieran pedir. Un caballo de su gusto. Nunca lo dejaba ir”, se escucha en ella.

Otro familiar de Peso Pluma presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa es una mujer identificada como Fedra Laija, quien presuntamente fue pareja sentimental de Alfredo Guzmán Salazar, el segundo al mando de Los Chapitos.

El tercero sería el cantante y compositor Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Doble P, primo de Peso Pluma. Aunque Hernández no vinculó al joven de 27 años de edad con ninguna actividad criminal, sí lo señaló por interpretar corridos donde se exalta el tráfico ilegal de cocaína, fentanilo y cristal a Estados Unidos.

“Como si fuera cosa positiva”, comentó.

Anabel Hernández lanza mensaje a seguidores de narcocorridos

En su podcast, la comunicadora mexicana aprovechó la oportunidad para reprobar públicamente las letras de los narcocorridos, pues aseguró que “glorifican actos que deberían de ser mundialmente repudiadados”, como el crimen organizado y la normalización de la violencia.

“A través de su música, Peso Pluma hace un explicita invitación a formar parte de la delincuencia organizada. A sus conciertos en México y distintas partes del mundo va gente normal, no solo acuden sicarios y narcotraficantes, sino gente común y corriente. Al hacerlo, todos se hacen cómplices del narcosistema”, declaró.

No obstante, Hernández aseguró que Peso Pluma no es el único artista responsable de ello.

“Muchos integrantes del espectáculo están unidos a una parte del sistema criminal. (…) Les aplauden, les cantan, les adulan, los hacen sentir legítimos”, agregó.

¿Qué ha dicho Peso Pluma sobre las acusaciones en su contra?

En mayo de 2023, tras la difusión de los primeros señalamientos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Peso Pluma compartió una historia a través de Instagram que fue considera por más de uno como una respuesta a las acusaciones. En el mensaje se leía:

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en Internet”.

Y continuaba:

“No me refiero a un tema en específico. Solamente he estado más enfocado en la elaboración del disco y no he dado declaraciones ni entrevistas porque no me gusta el chisme. PD: Los amo a todos, pura Doble P”.