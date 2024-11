Eleazar Gómez y un Wapayaso fueron captados en plena pelea callejera en Guadalajara

Eleazar Gómez -de 38 años de edad- volvió a involucrarse en un hecho violento a cuatro años de haber sido encarcelado por golpear a su entonces novia.

Esta vez, el ex novio de Danna Paola no habría actuado solo. El ex Wapayaso Ian García -de 32 años de edad- también se habría involucrado en una pelea callejera.

¿Dónde, cuándo y por qué Eleazar Gómez e Ian Garcíaterminaron enfrentándose a golpes con otro hombre? A continuación, te contamos.

El programa Ventaneando dio a conocer imágenes que mostrarían a Eleazar Gómez e Ian García en plena pelea callejera.

De acuerdo con el programa, los hechos sucedieron el pasado fin de semana en la ciudad de Guadalajara, luego que Eleazar Gómez e Ian García salieran de un antro llamado Kanna Club.

Así lo revelarían imágenes dadas a conocer por el programa Ventaneando, en las que se puede ver a los dos famosos sometiendo en el suelo a un hombre, aunque se desconocen los motivos.

Previo a la pelea callejera, según Ventaneando, Eleazar Gómez e Ian García habrían disfrutado de una noche de copas y baile con un grupo de amigos, en el antro Kanna Club.

Tras la golpiza, Eleazar Gómez habría terminado sin camisa y se habría retirado del lugar en compañía de otro hombre.

Después del caso de violencia que protagonizó a finales de 2020, Eleazar Gómez se mantuvo alejado de la vida pública por algunos meses.

En ese tiempo, Eleazar Gómezofreció una disculpa pública a Tefi Valenzuela por haberla agredido la misma noche en la que le había pedido matrimonio.

También, le pagó casi medio millón de pesos por concepto de reparación de daños y tomó terapia psicológica para poder controlar su ira.

Desde entonces, Eleazar Gómez ha intentado retomar su carrera en el medio del espectáculo, enfocándose en la música.

Sin embargo, hasta el momento no ha logrado incorporarse a algún proyecto que le vuelva a dar los reflectores que tenía antes de su agresión a Tefi Valenzuela.

Semanas atrás, Eleazar Gómez presentó a medios de comunicación el espectáculo “Bandidos Experience” en el que intervendría como stripper junto con el ex Wapayaso, Ian García.