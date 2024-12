El soundtrack de ‘Mufasa: El Rey León’ ya disponible

Las canciones originales fueron escritas por el ganador de los premios Grammy®, Tony® y Emmy® y ganador del Kennedy Center Honor®, Lin-Manuel Miranda, y producidas por el ganador del premio Grammy Mark Mancina y Lin-Manuel Miranda, con música adicional y actuaciones de Lebo M. Said Miranda,

Lin-Manuel comenta: «El Rey León tiene un increíble legado musical con música de algunos de los mejores compositores, y me siento honrado y orgulloso de ser parte de ello. Ha sido un placer trabajar junto a Barry Jenkins para dar vida a la historia de Mufasa, y no podemos esperar a que el público experimente esta película en los cines».

El álbum fue producido por Miranda, Mancina y el ganador del premio Grammy y presidente de Walt Disney Music, Tom MacDougall. La partitura, que se incluirá en la versión Deluxe de la banda sonora, fue compuesta por el compositor y ganador del premio Tony Dave Metzger.

Mufasa: The Lion King

1. “Ngomso” Performed by Lebo M

2. “Milele” Performed by Anika Noni Rose and Keith David

3. “I Always Wanted A Brother” Performed by Braelyn Rankins, Theo Somulo, Aaron Pierre and Kelvin Harrison, Jr.

4. “Bye Bye” Performed by Mads Mikkelsen, Joanna Jones and Folake Olowofoyeku

5. “We Go Together” Performed by Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Tiffany Boone, Preston Nyman and Kagiso Lediga

6. “Tell Me It’s You” Performed by Aaron Pierre and Tiffany Boone

7. “Brother Betrayed” Performed by Kelvin Harrison Jr.

Ya están a la venta las entradas para «Mufasa: El Rey León», que explora el improbable ascenso del amado rey de las Tierras del Reino. Rafiki transmite la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala, con Timón y Pumba prestando su estilo característico. Contada en flashbacks, la historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, el heredero de un linaje real. El encuentro fortuito pone en marcha un viaje expansivo de un extraordinario grupo de inadaptados en busca de su destino: sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para evadir a un enemigo amenazante y mortal. La película cuenta con una lista de estrellas de talento, incluyendo a Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., John Kani, Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Nyman, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Lennie James, Anika Noni Rose, Keith David, Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Blue Ivy Carter, Braelyn Rankins, Theo Somolu, Folake Olowofoyeku, Joanna Jones, Thuso Mbedu, Sheila Atim, Abdul Salis, Dominique Jennings y Beyoncé Knowles-Carter. Combinando técnicas de filmación de acción en vivo con imágenes fotorrealistas generadas por computadora, la nueva película está dirigida por Barry Jenkins, producido por Adele Romanski y Mark Ceryak, y producida por Peter Tobyansen. Con canciones originales del galardonado compositor Lin-Manuel Miranda, partitura original de Dave Metzger y música y actuaciones vocales adicionales de Lebo M. «Mufasa: El Rey León» se estrena en cines de México el 19 de diciembre de 2024.