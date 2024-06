El lado más personal de Jorge Ramos al descubierto

Hablar de Jorge Ramos es sinónimo de inquietud, con casi cuarenta años de trayectoria, el periodista mexicano ha cubierto sucesos históricos incluidas guerras, desastres naturales y acontecimientos políticos de nivel mundial, por otra parte, se ha enfrentado a líderes y personajes con poder como Donald Trump y Nicolás Maduro, causando en ellos reacciones incómodas.

El lado más personal de Jorge Ramos

Sin embargo, a sus 66 años, pocos conocen su lado más personal, sus historias y pasado, por ello, recopiló algunas de sus columnas más personales en un libro titulado Así soy, en el que deja a un lado la política y cuenta su sentir, lo que piensa sobre su familia, sus mascotas, sus viajes y sus más profundos miedos.

“Tengo 66 años, tengo más pasado que futuro y creo que uno tiene el derecho y la obligación de contar su propia historia. Llevo 38 años haciendo periodismo y muchas cosas se quedan atoradas en el estómago y la garganta, cosas que no dices o que sencillamente no puedes decir porque no es tu lugar”, cuenta en entrevista desde su oficina en Miami.

“Son cosas que te marcan como persona, pero que nadie ve por televisión, por eso es el subtítulo (Lo que nunca te conté)”, agrega.

Ser un periodista reconocido y ser considerado como una de las personas más influyentes del mundo conlleva una serie de sacrificios de los que Jorge es consciente, sin embargo, reconoce que su profesión es maravillosa, lo ha obligado a mantenerse actualizado y por otra parte, asegura que el periodismo lo ha forzado a ser rebelde y que su principal responsabilidad social es cuestionar a los que tienen el poder.

Jorge Ramos en sus inicios como periodista. (Cortesía: Editorial Planeta.)

“Me he perdido aniversarios, viajes, Navidades, y Años Nuevos, porque la noticia siempre está ahí. Tengo un cartel que recortó mi hijo Nicolás que dice: “Dad, stop working”, es muy fuerte, porque lo que Nicolás y mis hijos quieren es a un papá presente. No quieren un periodista de televisión que viaja por el mundo, ni famoso, quieren un papá presente.

Ser líder de opinión y las responsabilidades que representa

Aunque por otra parte, Jorge Ramos reconoce que tiene una obligación como líder de opinión y como periodista inmigrante que tuvo que dejar su país de origen para buscar mejores oportunidades.

“Nunca se me olvida que soy un inmigrante y que como inmigrante este país me ha dado enormes oportunidades y creo que mi obligación es asegurarme de darle voz a los que no tienen voz y asegurarme de que los que vienen detrás de mí tengan las mismas oportunidades que yo tuve”, comenta.

Jorge Ramos se enfrentó a Donald Trump durante una conferencia de prensa. (REUTERS)

Otras de la circunstancias que han hecho de Jorge Ramos un periodista relevante, son las ocasiones en las que se ha enfrentado a presidentes, dictadores y líderes mundiales, en las que logró ponerlos en una situación tan incómoda que optaron por evadir sus cuestionamientos, como es el caso de Donald Trump, quien lo sacó de una conferencia de presencia y de Nicolás Maduro, quien terminó de forma abrupta una entrevista. Si bien, este no era el objetivo principal de Ramos, la intención sí era cuestionar su poder.

“Mi objetivo con ellos siempre ha sido cuestionar el poder y no dejar que se salgan con la suya, es una cuestión de rendición de cuentas. En el caso de Donald Trump, él había dicho que los inmigrantes mexicanos somos criminales y violadores y esa es una mentira, entonces mi objetivo era ir y en su cara demostrarle que estaba mintiendo, que lo que decía de nosotros era falso. En el caso de Nicolás Maduro, Venezuela es una terrible dictadura, donde la dictadura ha asesinado a cientos de opositores, donde tiene prisioneros políticos y donde nadie lo cuestiona, y cuando tienes esa oportunidad de entrevistar a alguien poderoso y que ha abusado del poder, tienes que hacer preguntas duras”, asegura.

https://youtube.com/watch?v=Ee5dbMHPsEw%3Fsi%3DuDwUMlog9Pg8FCoN

Las confrontaciones con Andrés Manuel López Obrador

Su país de origen no es la excepción, durante el mandato de Andrés López Obrador, Jorge Ramos ha confrontado al presidente en varias ocasiones por su estrategia contra la violencia, no obstante, reconoce que ha sido un presidente muy popular y que logró reducir los niveles de pobreza, además de que es un mandatario con quienes millones de mexicanos se sienten identificados.

Por otra parte, reconoce que el triunfo de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, es consecuencia de que generaciones de mujeres hayan roto reglas y paradigmas para cambiar la historia. Y entre sus principales responsabilidades, asegura, que es la de evitar que las cifras de feminicidios sigan creciendo

https://www.youtube.com/embed/TzeJqILqjk4?si=_cbdd-tRz31inXrK

“A mí me parece extraordinario y realmente maravilloso, el hecho de que dos mujeres hayan peleado por la presidencia habla de una pirámide de millones de mexicanas que durante décadas pelearon por cambiar las cosas, que se revelaron, que rompieron estructuras, que desobedecieron para llegar a este momento y me parece que esto no ocurre en un vacío, cuando tienes miles de feminicidios y de desaparecidas y de madres buscadoras, las mujeres mexicanas quieren tomar su destino en sus propias manos, los hombres no pudieron o no quisieron”, asegura.

Pensar en un futuro en la política

Para Jorge Ramos, alguna vez existió la idea de regresar a México e incursionar en la política, sin embargo, ese tiempo para él ya pasó, ahora le corresponde a las nuevas generaciones y sostiene que el periodismo es su verdadera vocación.

“Ese tiempo ya pasó, ahora creo que encontré en el periodismo mi verdadera vocación y es algo con lo que me voy a morir. Mis tiempos para hacer eso ya pasaron. Yo seguiré haciendo preguntas incómodas hasta que me muera”.

Yo seguiré haciendo preguntas incómodas hasta que me muera

No obstante, si tuviera la oportunidad de ser asesor de un candidato, solo tiene un consejo para darles, que radica en siempre decir la verdad.

Joe Biden y Jorge Ramos. (Cortesía: Editorial Planeta)

“Cuando entrevisto a presidentes, lo primero que me dicen es que no se imaginaban el poco poder que tienen. Tenemos la imagen de los presidentes como todopoderosos, pero en realidad cuando llegan al poder son mucho más limitados de lo que se imaginaban. Así que mi único consejo es que dijeran la verdad porque todo se sabe. Decir la verdad siempre será la mejor política aunque duela en el momento”, finaliza.