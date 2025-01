Domina ‘Emilia Pérez’ en nominaciones de los BAFTA 2025

Los premios BAFTA 2025 han desvelado las listas largas de su edición 2025, y la emoción en la industria del cine está a flor de piel, ya que el título Emilia Pérez, del francés Jacques Audiard, fue nominado en 15 categorías, informó Deadline.

Tanto el drama criminal Emilia Pérez y el thriller papal Conclave, de Edward Berger, han conseguido un número récord de nominaciones, situándose a la cabeza de la carrera por el codiciado galardón a Mejor Película.

Emilia Pérez, con sus 15 nominaciones, iguala el récord anterior establecido por Sin Novedad en el Frente, además de que Karla Sofía Gascón, protagonista de la película, opta al premio a Mejor Actriz, mientras que Selena Gomez y Zoe Saldaña compiten en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.Por su parte, Conclave no se queda atrás con 14 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor para Ralph Fiennes y Mejor Actriz de Reparto para Isabella Rossellini.

Detrás de estos dos gigantes, encontramos títulos como La Sustancia (The Substance), El Brutalista (The Brutalist) y Un completo desconocido (A Complete Unknown), con 11 nominaciones cada uno, además de Wicked y Duna: Parte Dos (Dune: Part Two), que siguen de cerca con 10 nominaciones.

La lista de nominados también nos depara algunas sorpresas, como es el caso del debut de ficción de Payal Kapadia, All We Imagine As Light, que ha obtenido tres nominaciones, incluyendo Mejor Director.Además, Denzel Washington, dos veces ganador del Óscar, podría sumar un BAFTA a su palmarés gracias a su papel en Gladiador II (Gladiator II).

Información tomada de Agencia Reforma