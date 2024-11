Disparan a cantante en el pecho mientras daba autógrafos

La cantante Jada Arnell Thomas, del norte de Texas, se encuentra en recuperación luego de recibir un disparo en el pecho después de un concierto este sábado en el centro de Dallas.De acuerdo con el diario Mirror, testigos dijeron que la cantante intérprete estaba firmando autógrafos en el escenario después de un show en The Black Academy of Arts and Letters, cuando una mujer entre la multitud le disparó.

«El lugar estaba lleno, la gente estaba haciendo fila pidiendo autógrafos y escuchamos este disparo. Fue impactante. Fue como si todo estuviera en cámara lenta», explicó el fundador y director del recinto, Curtis King.King dijo que él y el personal siguieron al tirador afuera del inmueble mientras llamaban al 911, mientras que los oficiales de la academia lograron arrestar a la mujer dentro del vestíbulo de un hotel cercano.

Información tomada de Agencia Reforma