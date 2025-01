‘La Gran Señora’, disco de la fallecida cantante Jenni Rivera, entró en la lista de los mejores 250 álbumes del siglo 21 que dio a conocer Rolling Stone.

La cantante Jenni Rivera, conocida como “La Diva de la Banda”, continúa siendo un referente cultural y musical a más de una década de su trágica muerte en la cúspide de su carrera artística.

Y es que la revista Rolling Stone incluyó su disco La Gran Señora, lanzado en 2009, en la lista de los Mejores Álbumes del Siglo 21, distinción que señala la relevancia de su obra en la música regional mexicana y su influencia en la música latina a nivel global.

Disco de Jenni Rivera es considerado uno de los mejores álbumes del siglo 21

Antes del boom que vive en la actualidad el regional mexicano con intérpretes jóvenes como Christian Nodal, Peso Pluma, Natanael Cano, Ángela Aguilar, Carin León o Majo Aguilar, una figura central en ese género fue la cantante méxico estadounidense Jenni Rivera, quien falleció el 9 de diciembre de 2012, en un accidente aéreo, en la época en la que participaba como coach en el reality show La Voz… México, de Televisa.

A 12 años de la tragedia:

Ahora, Rolling Stone destacó el legado que significa para la industria musical la producción discográfica de La Gran Señora, de la cual dijo que no sólo consolidó la carrera de Jenni, sino que es un referente de empoderamiento para las mujeres mexicanas y mexicoamericanas, en un género tradicionalmente dominado por hombres.

Jenni Rivera (Kevin Winter)

‘La Gran Señora’, obra maestra de Jenni Rivera, entre los mejores álbumes del siglo 21

El álbum de Jenni Rivera titulado La Gran Señora, considerado como uno de los mejores del siglo 21 (se ubicó en el lugar 242 de un total de 250 títulos), incluye algunas de las canciones más emblemáticas de su repertorio, como “Ya lo sé”, “Por qué no le calas” y “Amarga Navidad”, temas que han trascendido generaciones y se han convertido en himnos entre su público que aún los recuerda con cariño.

Jenni Rivera (Gustavo Caballero/Getty Images)

El reconocimiento a “La Diva de la Banda” llega en un momento clave para el legado de la cantante, pues el pasado mes de noviembre se lanzó una edición especial en vinilo, con motivo del 15° aniversario de dicha producción discográfica.

El legado musical de Jenni Rivera

Asimismo, Rolling Stone destacó que el talento de Jenni Rivera trascendió lo musical, pues su autenticidad y compromiso con sus raíces mexicanas la convirtieron en un modelo a seguir para millones de personas, especialmente mujeres, llevando la música de banda y ranchera a nuevas alturas y demostrando que las damas también podían triunfar en este género.

“Sobre los acordes del tololoche y los sonidos vibrantes de trompeta de las rancheras tradicionales, en La Gran Señora, la icónica cantante mexicana Jenni Rivera interpreta canciones desde la perspectiva de la mujer mexicoamericana fuerte y auténtica que siempre representó”, señala la publicación estadounidense.

Jenni Rivera (Kevin Winter)

Sobre los temas que aborda Jenni Rivera y las canciones que se convirtieron en clásicos de dicha obra, el medio referente a nivel mundial en el campo de la industria musical, explica: “Enfrenta a un amante infiel en ‘Por Qué No Le Calas’, explora el género country con una versión de ‘Before the Next Teardrop Falls’ de Freddy Fender, y presenta un trío de éxitos inolvidables con ‘Ya Lo Sé’, ‘La Gran Señora’ y ‘No Llega El Olvido’, clásicos tanto en reuniones familiares con tequila como en espectáculos de drag”.

“Lanzado tres años antes de su trágica muerte en un accidente aéreo, La Gran Señora se convirtió en muchos aspectos en la obra maestra de Rivera. Al igual que Selena en los años noventa, su legado no ha hecho más que crecer tras su partida”, explica el texto.

Los 10 mejores álbumes del siglo 21, según Rolling Stone

Para sorpresa de muchos, el puertorriqueño Bad Bunny, quien acaba de lanzar su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos, que ya causó polémicas por razones personales, está incluido en el Top 10 de la lista de los mejores álbumes del siglo 21 de Rolling Stone (en el que, por cierto, sólo hay artistas estadounidenses y una banda británica), gracias a su disco Un verano sin ti, que lo consagró como estrella global en 2022.

Bad Bunny es el único latino en el Top 10 de los mejores álbumes del siglo 21 según Rolling Stone (Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

El listado con los 10 mejores quedó así:

1. Lemonade (2016) – Beyoncé

2. Kid A (2000) – Radiohead

3. Blonde (2016) – Frank Ocean

4. Stankonia (2000) – OutKast

5. Folklore (2020) – Taylor Swift

6. good kid, m.A.A.d city (2012) – Kendrick Lamar

7. SOS (2022) – SZA

8. My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) – Kanye West

9. Un Verano Sin Ti (2022) – Bad Bunny

10. Is This It (2001) – The Strokes