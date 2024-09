Desentraña Javier Bardem la tragedia detrás de los Menendez

Javier Bardem se estremeció cuando el productor Ryan Murphy lo invitó a protagonizar la serie Monstruos: La Historia de Lyle y Erik Menendez.

Y cómo no, si se trataba de desentrañar la forma en que unos hermanos asesinan a sangre fría a sus padres, un crimen que dejó dos juicios y una sentencia a cadena perpetua que ambos siguen cumpliendo.

Pero al actor español le interesó profundizar no sólo en los motivos que llevaron a Lyle (entonces de 21 años) y Erik (18) a cometer ese asesinato el 20 de agosto de 1989, sino en las características del padre de esa familia, el empresario de origen cubano Jose Menendez, y entender por qué se comportó como lo hizo.»Lo que más me interesó era reconocer o ver sobre el pasado de este señor que le llevó a cometer esos actos atroces, esos abusos. Sea lo que haya sido, son actos condenables.

«Y claro, nos encontramos con un trauma y una manera de llevar el dolor sin prestarle atención, sin poder manejarlo desde un lugar más saludable. Fue una persona a la que se le enseñó a ser un hombre, entre comillas, lo que significaba en aquella época», compartió Bardem, en entrevista virtual.

Murphy, el hombre detrás del éxito de Glee o American Horror Story, le ofreció ser productor ejecutivo para aportar ideas y argumentos que tuviesen cabida y amarraran el proyecto.La trama, de nueve episodios, se ubicó en la cima del Top 10 de Netflix en su primera semana, con 12.3 millones de reproducciones, una cifra que aún parece lejana al hito de su antecesora, Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer, que obtuvo mil millones de horas vistas en sus primeros 60 días, según datos de la plataforma.El caso de los hermanos Menendez llamó la atención, primero, por la ferocidad con que mataron a sus padres, supuestamente por dinero, pero luego surgió el contexto del abuso físico y sexual al que durante años los sometió su padre, ante la indiferencia de su madre, Kitty (interpretada por Chloë Sevigny).»Tuve que construir muchas versiones de Kitty Menendez porque el show así lo concibe, cuenta la historia desde varias perspectivas, eso fue nuevo para mí como actriz, nunca lo había hecho.»Sólo quería darle a Kitty dignidad, que la gente encontrara empatía con ella desde su corazón, fue una mujer que estuvo en una situación que no sabía cómo manejar», agregó la actriz.Buena parte de la serie aborda los dos juicios contra Erik y Lyle (interpretados por Cooper Koch y Nicholas Alexander Chavez, respectivamente); el primero de ellos, anulado, y el segundo, en 1996, cuando los declararon culpables.La abogada que los defendió, Leslie Abramson, es encarnada por Ari Graynor, quien se enamoró de su personaje por la forma en que acogió a los Menendez.»Creo que es un grandioso ser humano y abogada, en su tiempo fue una enorme defensora de estos casos, leí todo lo que pude de ella, vi horas y horas de videos del juicio y cada entrevista, fue hacer una búsqueda del tesoro emocional para captar su esencia», compartió Graynor.Un día antes del estreno de la serie, los hermanos Menendez criticaron, mediante un comunicado, el proyecto de Netflix. Dijeron que era un retrato deshonesto sobre su tragedia.Para Sevigny, es natural que no les haya gustado, pero confió en la investigación que hizo la plataforma.»No me sorprende que no estén contentos con ello. Lo que yo he visto y oído de este caso me perturbó, así que puedo imaginar lo difícil que es para ellos ver todo lo que dicen de algo que ellos vivieron. Debe de ser muy frustrante para ellos», expresó.

Tragedia aparte

Monstruos: La Historia de Lyle y Erik Menendez inserta un personaje que vivió una tragedia paralela, de violencia e injusticia, conectada de alguna manera a los hermanos Menendez.Se trata del periodista Dominick Dunne (interpretado por Nathan Lane), cuya hija, la actriz de Poltergeist Dominique Dunne, fue asesinada a los 22 años por su pareja, en 1982. Este sujeto, John Sweeney, salió libre gracias a la defensa de la abogada de los Menendez, Leslie Abramson, quien argumentó que su cliente había sufrido abusos en su infancia.Luego, Dominick presenció el juicio de los Menendez y escribió la historia para Vanity Fair, gracias a la cual la mayoría de los estadounidenses conocieron el caso.»Dominick pudo tener su propia serie, tuvo una gran vida, pero él mismo fue víctima de abuso también, su padre brutalmente le pegó de niño, y eso seguramente le hizo interiorizar la homofobia, fue un hombre de su época.»Finalmente encontró que ser escritor era la forma de contar su tragedia. Cuando acepta la propuesta de Vanity Fair para escribir un diario del juicio, fue una horrible experiencia para él. Extrañamente, eso le dio una carrera, se convirtió en la voz de Vanity Fair para cubrir estos casos», compartió Lane, en entrevista.

¿Quién fue José Menendez?

El personaje que interpreta Javier Bardem era un empresario de origen cubano que fue llevado desde niño a vivir a EU.De carácter fuerte, logró éxito rápidamente en firmas como Coopers & Lybrand y Hertz. También se sumó a RCA Records, donde fue una pieza central para firmar contratos con bandas como Menudo y Eurythmics.De hecho, un integrante de Menudo, Roy Rosselló, denunció en 2023 que fue víctima de violación por parte del empresario.

