Eugenio Derbez habló de la reciente polémica con Selena Gomez.

En las últimas semanas, Eugenio Derbez se convirtió en blanco de señalamientos, que incluso se desbordaron en ataques contra sus famosos hijos, tras haber criticado la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Perez.

Derbez asegura que no tuvo aprendizaje alguno de la polémica con Selena Gomez

Durante su reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio aseguró no tener ningún tipo de lección sobre dicha polémica, destacando que únicamente brindó su opinión sobre la faceta profesional de la joven estadounidense.

“No hay ningún aprendizaje, es como si vas a ver una película y te gusta algo o no te gusta. Lo que sí reconozco es que no debería haber dicho, uno nunca debe hablar de ningún compañero, es algo que yo siempre lo he hecho, y es la primera vez que lo hice. Nunca debe uno de hacerlo…”, expresó Derbez ante las primeras interrogantes sobre el tema.

Al ser cuestionado sobre si la industria del entretenimiento se volteó en su contra o ha sido víctima de hate por parte de algunos de sus colegas, Eugenio refutó: “No, ¿en qué momento?, no, no, no para nada”.

De la misma manera, el actor y comediante negó rotundamente haber sido vetado de los Golden Globes 2025 por esta situación. “No, porque ahora no tuve ningún proyecto, por eso es que no estuve”, dijo al respecto.

Después de que se comentara que Belinda aumentó los ataques en su contra al pronunciarse a favor de Gomez, Eugenio replicó: “No… [a la cantante le digo] que la quiero mucho, que la admiro mucho y que, nada, Dios la bendiga”.

Eugenio Derbez manda mensaje a Selena Gomez

Por otra parte, al escuchar que Susana Zabaleta salió en su defensa y lo apoyó en cuanto a su percepción sobre la actuación de Selena, Derbez comentó:

“A Susana la quiero mucho y es una mujer inteligente, sabe que se vale criticar. Yo he sido criticado mil veces y no pasa nada, cuando critican mi trabajo yo me río, entonces no debe de haber polémica”.

Eugenio Derbez y Selena Gomez (Getty Images)

Finalmente, cuando los integrantes de la prensa le pidieron que empleara las cámaras para enviarle un mensaje a Selena Gomez, el mexicano aprovechó para explicar sus declaraciones contra su trabajo en el mencionado filme.

“La quiero mucho, la admiro mucho, y repito, yo hice un comentario sobre un trabajo en específico, pero es como si yo le voy al Cruz Azul, o me encanta Messi, y un día digo, yo siendo fan de Messi, decir: ‘no, hombre, el partido pasado la jugó terrible, no me gustó cómo lo jugó’, y no por eso es que odie a Messi, ni que no me guste Messi, ni que no quiera a Messi, en ese partido en específico, te puede o no te puede gustar el desempeño, es todo, pero que te crucifiquen por eso, se me hace también un poco duro”, remató.