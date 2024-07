Danna no descarta protagonizar «Aventurera» en el futuro

A su paso por la alfombra de los Premios MTV Miaw 2024, la intérprete de “Mala fama” externó su molestia e incomodidad con quienes la criticaron en redes sociales por asegurar que no ha modificado algún rasgo de su cara y quiere envejecer de forma natural.

“Siempre he estado bajo la opinión pública, yo creo que hay que dejar de opinar sobre el físico de las personas porque no sabemos cuántas inseguridades podemos crearles”, expresó Danna

En este sentido, la artista de 29 alzó la voz y se dijo en contra de las burlas y críticas hacia el cuerpo de las mujeres. “Yo he crecido, ustedes me han visto crecer bajo la opinión pública toda la vida y creo que tenemos que parar de opinar sobre el físico de las personas, sobre todo porque no sabes qué inseguridad les puedes generar y por eso hacen miles de cambios para ser aceptados”, agregó.

Danna Paola en Pal Norte. (Getty Images)

Por otra parte, la estrella mexicana ahondó más en la reciente declaración que realizó durante su participación en un podcast español, donde mencionó que la persona que es feliz tiene buen sexo.

“Yo hablo desde mi experiencia. Yo nunca he querido ofender a nadie, al final creo que hay que hablar siempre desde lo que uno vive y, obviamente, hay muchas cosas que dan felicidad en la vida, es un poco hablar de eso y de muchas otras cosas que hacen felices a las personas», declaró a las cámaras de Venga la Alegría.

Danna Paola no descarta protagonizar «Aventurera» en el futuro

Finalmente, Danna, quien tiene gran experiencia en la escena teatral en México, no pudo evitar pronunciarse sobre la polémica que vive la puesta en escena Aventurera y no descartó interpretar algún día a Elena Tejero, personaje por el que Irina Baeva ha recibido críticas.

Danna Paola (Instagram)

“Me tendría que preparar muchísimo, creo que siempre, para todos los proyectos, uno tiene que preparase un montón. Como artista, cada personaje merece su preparación, etcétera, pero pues no sé, ¿qué te puedo decir?, no ahora, tal vez en algunos años, es (un personaje) súper icónico, no lo sé”, manifestó.