La tercera entrega de la exitosa saga de precuelas de Mi Villano Favorito llegará a los cines el 30 de junio de 2027, informó The Hollywood Reporter.

La cinta será dirigida por Pierre Coffin, quien ha dado voz a las características criaturas amarillas, desde su debut en la gran pantalla en 2010.

Confirman la fecha de estreno de ‘Minions 3’

El anuncio se produce después del éxito de ‘Mi villano favorito 4’, que desde su estreno en cines el pasado 3 de julio ha recaudado más de 269.3 millones de dólares en taquilla mundial, según datos recopilados por Box Office Mojo, y de que ‘Minions: El origen de Gru’, que fue lanzada en 2022, recaudara 940.7 millones de dólares totales.

En la película, Will Ferrell retoma el papel de Maxime Le Mal, Steve Carell el de Gru el Felón y Kristen Wiig el de Lucy Wilde.

Joey King interpretó a Poppy Prescott y Sofia Vergara a Valentina, la novia fatal de Maxime. Chris Renaud quería que Will pusiera voz al villano porque es un «maravilloso creador de personajes».

El director -que regresó a la franquicia tras haber tomado las riendas de la película original de 2010 y su secuela de 2013- «siempre quiso» trabajar con la estrella de ‘Blades of Glory’ y admitió que al equipo le gusta contratar a personas con un pasado en ‘Saturday Night Live’porque son muy rápidos a la hora de aportar ideas para sus alter egos.

A la pregunta de por qué Will fue elegido para interpretar a Maxime Le Mal, declaró recientemente a The Hollywood Reporter:

«Personalmente, siempre he querido trabajar con él. Soy un gran admirador de su trabajo y de sus personajes. No es un error que nos fijemos todo el tiempo en la gente de ‘Saturday Night Live’ -Chloe Fineman tiene un papel en la película- porque son maravillosos creadores de personajes y son capaces de hacerlo en muy poco tiempo. ¿Quién lo hace mejor que Will? Vino con ese gran acento francés».

Con información de Bang Showbiz.