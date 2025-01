Confirman concierto de Zayn Malik en el Palacio de los Deportes

Zayn Malik, exintegrante del grupo de pop británico One Direction, dio a conocer este lunes que se prepara para venir a México como parte de su gira en solitario que inició este 2025 en Estados Unidos.

El músico británico anunció su próxima visita a México, programada para el 27 de marzo en el Palacio de los Deportes, a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Malik inició su gira «Stairway to the sky» este mes de enero en Los Ángeles, California, donde se presentará a partir de este 28 de enero en el Shrine Expo Hall y hasta el 31 del mes.

Su gira lo llevará después a The Chelsea at The Cosmopolitan en Las Vegas el 1 de febrero y al Bill Graham Civic Auditorium en San Francisco, los días 3 y 4 de febrero.

Tras esto, su calendario de fechas sólo muestra la que realizará en Ciudad de México, por lo que podrían existir más fechas de conciertos en Estados Unidos antes de venir a nuestro país.

El músico también dio a conocer las fechas para la preventa de los boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes: desde este 28 de enero a las 11:00 de la mañana y hasta el 30 a las 11:00 de la noche.

La venta de boletos al público en general comenzará el viernes 31 de enero a las 11:00 de la mañana.