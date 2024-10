Condecora Biden a Selena, Eva Longoria y Queen Latifah

Figuras como Eva Longoria, Queen Latifah, Steven Spielberg y Spike Lee, pero también la fallecida Selena Quintanilla fueron condecoradas este lunes por el presidente estadounidense Joe Biden.

Las medallas a personalidades destacadas del ambiente artístico se realizó en una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca, donde el mandatario, acompañado por la primera dama Jill Biden, otorgó 39 reconocimientos a gente de la industria de las artes y las humanidades.

La noticia de que la vocalista de Los Dinos recibiría esta distinción póstuma la dio a conocer a temprana hora su hermana Suzette Quintanilla, informando a los fans de la intérprete este logro a casi 30 años del crimen de la cantante, efectuado en 1995.»Nos complace anunciar que Selena será honrada con la prestigiosa Medalla Nacional de las Artes por el presidente Biden y la Dra. Jill Biden en la Casa Blanca esta noche. Este notable logro celebra el impacto duradero de Selena en su música y su legado», se informó a través de la cuenta oficial de la estrella texana en Instagram.

Abraham Quintanilla, padre de Selena, confirmó que su hija Suzette, acompañada por su esposo, voló de Corpus Christi a Washington D. C., para recibir dicha distinción.

Además de confirmar que es la primera vez que la famosa Reina del Tex-Mex es condecorada en la Casa Blanca, hizo hincapié en que la música que dejó su hija no pierde fuera, por el contrario, cada vez es más reconocida a otros niveles.»Lo único que sé yo es que la música de Selena está mundialmente», declaró.»Parece que ha agarrado más fuerza con los años, por decirlo así. Yo estoy en mi trabajo, en Q. Productions, tenemos un museo, viene mucha gente, y ese es mi día».La estrella texana, quien fue asesinada por la ex presidenta de su club de fans, pintaba para convertirse en lo que es ahora si no le hubieran arrebatado la vida, indicó su papá, fundador de Los Dinos y quien motivó a su hija a cantar luego de ver que la niña tenía talento.»Eso lo sabía desde el principio, porque fui quien la empezó a guiar. Sabía hasta dónde había llegado antes de morir, yo tenía el reconocimiento, pero…»Que yo sepa no (un presidente antes la había condecorado en la Casa Blanca)», agregó Mr.Q., como también le dicen al papá de Selena.

Información de Agencia Reforma