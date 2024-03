Con un apasionado beso, Gigi Hadid y Bradley Cooper confirman su romance

Como protagonistas de la canción de José José, el actor Bradley Cooper y la modelo Gigi Hadid ya no esconden que están juntos y con un apasionado beso que se dieron en una cena en Nueva York confirmaron su romance y demostraron que es su amor lo que importa y no lo que diga la gente.

La diferencia de edad de Gigi Hadid y Bradley Cooper… es lo de menos

Y es que resulta notoria la diferencia de 21 años de edad entre el nominado al Oscar por la película Maestro y la ex pareja del cantante Zayn Malik; ya que Bradley tiene 49 años y Gigi tiene 28. Sin embargo, como lo han demostrado en las últimas semanas, su buena química y lo bien que avanza su relación es lo único que tienen en mente.

Basta ver la mirada de la modelo para darse cuenta que están pasando por un momento inmejorable como pareja, luego de que durante varias semanas el hecho de que habían comenzado un romance fue un secreto a voces que, poco a poco, fue saliendo a la luz.

Gigi Hadid y Bradley Cooper confirman su romance su ‘escenario’ favorito en Nueva York

Todo parece indicar que el restaurante Via Carota, ubicado en Nueva York, se ha convertido en el escenario favorito de Gigi Hadid y Bradley Cooper para tener cenas románticas, ya que fue en este lugar donde fueron captados esta semana en pleno beso y donde se les vio por primera vez juntos en octubre de 2023; situación que desató los rumores de un posible romance entre ellos.

En aquella ocasión, una fuente cercana a la pareja comentó a People que se estaban conociendo y que disfrutaban estar juntos y señaló también que tenían mucho en común, ya que ambos tienen carreras demandantes, agendas complicadas y entienden cómo es la dinámica de los círculos en los que se mueven.

La importante coincidencia que une a Gigi Hadid y Bradley Cooper

Otro factor importante que tienen en común es que ambos son papás. Bradley Cooper comparte la crianza de su hija, Lea de Seine, con su ex pareja, la también modelo Irina Shayk, con quien mantiene una relación amistosa y muy cordial (a tal grado que también se pensó que había posibilidades de reconciliación).

Asimismo, Gigi Hadid tiene una hija, Khai, a quien tuvo con su ex, el cantante Zayn Malik. Pero al contrario de Bradley, Gigi y Zayn tienen una relación complicada, luego de que se dio a conocer que el ex cantante de One Direction tuvo una fuerte discusión con Yolanda Hadid, su ex suegra.

Más allá de las citas que han tenido y que contribuyeron a consolidar el hecho de que Gigi Hadid y Bradley Cooper tenían un romance, un gesto que tuvo el actor en febrero pasado pareció darle validez a estas versiones.

El también director nominado al Oscar fue visto con piezas de la firma de moda propiedad de Gigi Hadid, Guest in Residence, aunque ahora ya sabemos que más que ser fan de la marca, habrían sido regalos de la dueña.

Con información de Quién