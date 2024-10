Con fotos inéditas, Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hijastro Augie

La buena relación que Salma Hayek tiene con los hijos de su esposo, Francois-Henri Pinault ; Augustin Augie James y Mathilde, no es un secreto. En varias ocasiones la actriz veracruzana ha demostrado que su concepto de familia no se limita a su esposo y a su hija Valentina Paloma, y el cumpleaños 18 de Augie, no es la excepción.

Salma Hayek celebra el cumpleaños 18 de su hijastro Augie

A través de su cuenta de Instagram, Salma Hayek compartió un mensaje para celebrar el cumpleaños de su hijastro, Agustín James, quien cumplió 18 años.

En una conmovedora publicación, Hayek expresó su amor y admiración hacia el joven, destacando lo orgullosa que se siente de ser parte de su vida.

«Feliz 18 cumpleaños Augie, eres oficialmente un hombre adulto que acaba de convertirse en legal al menos en México y Francia. 😱 Tu dulce corazón es como una caricia curativa en nuestras vidas porque traes calor y luz a todos los que te rodean. Sigue trayendo risas y alegría. Te queremos mucho ❤️❤️❤️», escribió la actriz mexicana.

En las imágenes que integran el carrusel de fotos, Salma incluyó recuerdos de su convivencia con el joven; desde su infancia hasta la actualidad. Por otra parte, también incluyó una imagen en la que aparece la modelo Linda Evangelista, mamá de Augie, confirmando la amistad que existe entre ellas.

Linda Evangelista, mamá de Augie, halaga a Salma Hayek

Fue en agosto del año pasado, cuando Linda Evangelista habló por primera vez sobre su cercanía con Salma. Durante una entrevista a la revista Vogue, la modelo canadiense habló de la relación que tiene con la actriz y aprovechó para resaltar el gesto que la veracruzana tuvo hacia en un momento complicado.

“Estaba enferma en Acción de Gracias… y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy selecta”, contó Linda.

“Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, agregó.