“Con Dulce, murió GranDiosas”: Anuncian fin del exitoso concepto de voces femeninas

El espectáculo GranDiosas, que durante 14 años reunió a icónicas voces femeninas de la balada en español, llega a su fin. Así lo anunció su creador y productor, Hugo Mejuto, quien tomó esta decisión tras el fallecimiento de Dulce, una de las principales figuras del proyecto.

La reconocida cantante mexicana perdió la vida recientemente a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado semanas antes, dejando un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de quienes trabajaron junto a ella.

La intérprete de clásicos de la balada como Lobo y Tu muñeca había manifestado su intención de retomar su carrera y los proyectos que tenía en puerta, entre ellos su participación en GranDiosas.

Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápidamente, sorprendiendo a sus seguidores y colegas, quienes mantenían la esperanza de su recuperación.

Hugo Mejuto compartió detalles sobre la última conversación que sostuvo con Dulce. Según relató, la cantante lo llamó desde el hospital, en lo que describió como una charla inusual y cargada de emociones.

“Ella me habló a mí, precisamente para decirme que estaba hospitalizada, una llamada de casi una hora, una llamada diferente, donde ella me hablaba de cosas personales, que le echara ganas, que me cuidara, la sentí rara la llamada, no creo que ella supiera de qué me estaba hablando pero se dio una llamada de despedida”, expresó el productor.

El impacto de esta pérdida llevó a Mejuto a tomar la decisión de cerrar el ciclo de GranDiosas, un espectáculo que, según sus palabras, estaba profundamente ligado a la figura de Dulce.

“Yo creo que ya murió también, murió con ella porque pues lo escribí con ella y pues si hay, hay otro nombre y hay otro proyecto, otra cosa, GranDiosas es igual a Dulce ‘La cantante’, y yo le voy a hacer a ella un homenaje como se merece (…) gracias a ella se hizo GranDiosas, se hicieron dos discos y se hizo mi carrera”, afirmó.

El concepto de GranDiosas” nació en 2009 con el objetivo de reunir a destacadas intérpretes de la música romántica de los años 80. Dulce fue una de las artistas principales desde el inicio, compartiendo escenario con figuras como Rocío Banquells, María Conchita Alonso, Karina, Edith Márquez, Manoella Torres, Laura Flores y Alicia Villarreal, entre otras.

El espectáculo ofrecía a las cantantes la oportunidad de interpretar sus éxitos, realizar duetos y explorar géneros como el mariachi, la banda sinaloense y la música tropical.

El primer concierto de “Grandiosas” marcó un hito en 2009, consolidándose como un referente en el ámbito musical y permitiendo a Mejuto posicionarse como un productor destacado.

A lo largo de los años, el proyecto no sólo celebró la trayectoria de grandes voces femeninas, sino que también se convirtió en un espacio para rendir homenaje a la música romántica en español.

Con información de Infobae