Comparte Post Malone nuevo sencillo titulado «Pour Me A Drink» con Blake Shelton 

Post Malone compartió un nuevo sencillo titulado «Pour Me A Drink» con Blake Shelton que ya está disponible a través de Mercury Records/REPUBLIC. Los dos se conectaron recientemente en el CMA Fest, donde debutaron con la canción ante la multitud del Nissan Stadium con entradas agotadas. La actuación se transmitirá como parte del especial CMA Fest el 25 de junio en ABC.

Además, Post anunció que su álbum debut de country se titulará F-1 Trillion y se lanzará el 16 de agosto.

Mientras tanto, el mega-éxito de Post «I Had Some Help» con Morgan Wallen continúa dominando las listas de éxitos y la conversación. Tras su lanzamiento, se estrelló en el #1 en elBillboard Hot 100, registrando «las ventas y transmisiones semanales más altas desde 2020. Se convirtió en el sexto #1 de Post y el segundo #1 de Wallen. Se ha asegurado el puesto #1 en el Hot 100 durante cinco semanas consecutivas, emergiendo como «la canción número uno de mayor duración de 2024. Sin mencionar que tomó vuelo como «el primer sencillo en debutar en el #1 tanto en el Billboard Hot 100 como en el Billboard Hot 100 y Billboard Hot Country Songs Chart y mantenerse en la cima de cada lista durante las siguientes tres semanas». Encabezando también la lista Billboard Global 200, ya ha reunido más de mil millones de reproducciones.

«I Had Some Help» llegó inmediatamente después de los sets históricos de Post y Wallen en el Stagecoach Festival 2024 en Indio, California. El sábado, Post realizó su primer set de Stagecoach con una alineación de versiones country y dio la bienvenida a los invitados superestrellasBrad Paisley, Sara Evans y Dwight Yoakam durante la destacada actuación. El domingo, Post se unió a Wallen en el escenario para el debut en vivo de «I Had Some Help» frente a la multitud que agotó las entradas.