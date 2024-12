Cita romántica aumenta rumores de noviazgo de Tom Cruise con agente de Hollywood

Se especula que el actor, de 62 años, podría estar iniciando una relación con Maha Dakhil, de 49.

La vida amorosa de Tom Cruise, uno de los galanes más cotizados de Hollywood, es siempre motivo de interés público, especialmente porque desde su divorcio de Katie Holmes, ocurrido en 2012, no ha tenido una relación pública oficial y duradera.

Desde septiembre pasado circulan rumores de romance con su agente libia Maha Dakhil. Las especulaciones iniciaron cuando fueron vistos abrazados por la pista de aterrizaje a su llegada a Londres en el helicóptero del actor. Desde entonces no habían aparecido juntos hasta esta semana, en la que han tenido dos salidas.

Maha Dakhil, nueva novia de Tom Cruise

A inicios de semana, el galán de Hollywood fue captado dejándola en la estación de bomberos de Chiltern en Londres y el miércoles pasado fueron a cenar juntos al restaurante de cinco estrellas Gaia. Paparazzi los captaron llegando al lugar en un Mercedes negro conducido por un chofer poco después de las 7:30 de la noche.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

Aunque se trató de una cita de dos, los fotógrafos lograron captar algunas escenas ocurridas al interior del lugar: Los dos se mostraron muy cariñosos, incluso hubo algunas caricias.

Luego de más de tres horas de una íntima plática en el restaurante de lujo, Cruise la ayudó a ponerse el abrigo y colocó tiernamente su brazo en la espalda de ella. Posteriormente la tomó del brazo y la condujo caballerosamente hasta el choque que ya los esperaba.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

¿Quién es Maha Dakhil, la posible nueva novia de Tom Cruise?

Maha Dakhil es una agente de talento y relaciones públicas que ha ganado notoriedad en el ámbito de la industria del entretenimiento, especialmente en Hollywood. Es conocida por su trabajo en la gestión de la imagen pública de celebridades.

Hasta 2023 trabajó en la reconocida agencia CAA, posiblemente la más poderosa de Hollywood, sin embargo, renunció a su cargo después de hacer una controversial declaración en Instagram sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

“Estás aprendiendo en estos momentos quién apoya el genocidio”, fueron las palabras que costaron el puesto a Maha, una de las principales representantes actorales de todo Hollywood.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

Una fuente detalló que Maha intentó organizar una reunión con algunos de sus colegas judíos para explicar más y disculparse, pero estaban tan furiosos que se negaron a asistir. Maha borró los mensajes poco después de publicarlos y se disculpó en un comunicado. «Estoy muy agradecido con los amigos y colegas judíos que me señalaron las implicaciones y me educaron más. Inmediatamente eliminé la publicación. Lamento el dolor que he causado», aseguró.

Circulan rumores de romance de Tom Cruise con la agente de talento Maha Dakhil. (The Grosby Group)

Pese a su salida de la agencia, Maha continúa representando a figuras de talla internacional: además de Tom Cruise, maneja a Dakota Johnson, Madonna, Anne Hathaway, Steven Spielberg y Natalie Portman.

La relación laboral de Tom y Maha no es nueva. En junio de 2023 posaron juntos en el estreno en Londres de Mission: Not possible – Lifeless Reckoning Half One-.