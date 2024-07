A poco más de un mes de que Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su relación sentimental, ahora se reporta que los cantantes mexicanos se casan este 24 de julio, rodeados de sus familiares y de invitados de lujo.

En redes sociales se han empezado a viralizar varias pistas que evidencian que Ángela y Christian se casaran en una exclusiva hacienda en el estado de Morelos. Incluso, el cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira son dos de los asistentes al gran evento.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan hoy en Morelos

Fue precisamente la modelo paraguaya quien compartió en sus Instagram stories una serie de videos de la hacienda donde se casarán Christian Nodal y Ángela Aguilar ,

Nadia Ferreira (Instagram/Nadia Ferreira)

Por otro lado, la maquillista Ferggie Coll, quien ha trabajado con Ángela Aguilar, publicó imágenes de la misma hacienda donde y con un mensaje compartió que la locación de la boda es «secreta».

Ferggie Coll (Instagram/Ferggie Coll)

«Todavía no sé por qué mi clienta me voló hasta aquí, viene preparada con cualquier tipo de glam necesario. La locación también es secreta». Además, se dejó ver junto a Chichí, la perrita del intérprete de Ya no somos ni seremos.

Aunque ningún miembro de la familia Aguilar ni de los Nodal han dado indicios de la boda, Aneliz, la hija de Pepe Aguilar, confirmó que se encuentra en la Ciudad de México, o al menos así lo hizo saber al publicar un pequeño video de la enorme bandera mexicana que se encuentra ubicada en la zona de San Jerónimo, además, la periodista Maria Luisa Valdes Doria compartió el video de la cantante con su vestido de novia.

La historia de amor de

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron a conocer su romance el pasado 10 de junio, también dejaron claro que su amor surgió desde hace varios años, pese a que el intérprete de regional mexicano anduvo con las cantantes Belinda y Cazzu, y Ángela con el compositor Gussy Lau y el jugador de fútbol americano Josh Ball.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Shutterstock)

Es que de acuerdo a la pareja, tuvieron que ponerle una pausa a su amor, principalmente para que Ángela cumpliera la mayoría de edad, pues cuando se conocieron en el año 2018, ella tenía tan solo 15 años de edad.

Mientras esperaban para estar juntos, Nodal se convirtió en papá de una niña cuando aún estaba con la argentina. La pequeña nació el 14 de septiembre de 2023, pero 8 meses después sus padres anunciaron su separación.