Chris Hemsworth se siente ‘liberado’ como villano, tras años de ser Thor

Chris Hemsworth se siente “liberado” al interpretar a un villano en la película Furiosa, luego de haber dado vida a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel durante muchos años.

Chris Hemsworth se siente liberado tras años de hacer a Thor

Chris Hemsworth ha interpretado a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel desde la película homónima de 2011 y ha repetido el papel en varias películas posteriores. Por tal motivo se siente agradecido de alejarse de interpretar a un héroe para darle vida a Dementus, el caudillo líder de la Horda Motera, que secuestró a Furiosa, y eventual gobernante de Gastown, en la quinta entrega de George Miller en la taquillera franquicia de acción postapocalíptica.

En declaraciones a la revista SFX, dijo: «Fue algo liberador y refrescante despojarme del espacio heroico de Thor y transformarme en algo diferente, y no tener que estar restringido por las expectativas del héroe, supongo. La primera vez que leí el guión, sentí surgir una gran cantidad de impulsos creativos e ideas, y luego mis conversaciones con George. Esto duró un par de años antes de que empezáramos a rodar. Nunca he tenido el lujo de preparar un personaje durante dos o tres años antes de pisar el set, así que había mucho burbujeando bajo la superficie».

Fue difícil para Chris Hemsworth interpretar a Dementus en ‘Furiosa’

Para Chris Hemsworth no fue tarea fácil convertirse en Dementus, el villano de Furiosa, luego de varios años de interpretar a Thor, Dios del trueno, ya que le llevó mucho tiempo comprender al personaje.

Así lo explica: «A diferencia de otros guiones, yo no sabía muy bien quién era el personaje. Siempre tenía ideas diferentes. A la semana siguiente, algo se contradecía. A dos semanas del rodaje, me puse muy nervioso porque no acababa de entender qué personaje era. George [Miller, director] me sugirió que escribiera un diario en primera persona como el personaje y viera lo que surgía. Una noche, sobre la una de la madrugada, no podía dormir, tomé mi bloc de notas y me puse a escribir sin darle mucha importancia. Me desperté a la mañana siguiente y me sorprendió lo que se me había ocurrido mientras dormía. Se lo enseñé a George, y al instante dijimos: ‘Ah, esa es la dirección…’, y eso es ahora el porqué del personaje».

Anya Taylor-Joy ayudó a Chris Hemsworth a construir el personaje de Dementus

Chris Hemsworth decidió olvidarse de la «naturaleza de villano» que representa su personaje en Furiosa y, en su lugar, sentir empatía por su forma de ser.

Y continuó: «Creo que había estado atrapado en su naturaleza de villano durante demasiado tiempo. Me centré en una especie de visión empática de quién era, sin justificar lo que hacía. Y llegué a un punto en el que pude decir: ‘Este es un mundo salvaje y brutal de supervivencia y la vida es barata, así que gobiernas con puño de hierro. Matar o morir». ¿Justifica esto algunas de sus acciones y cómo puedo hacerlo?».

Su compañera de reparto Anya Taylor-Joy (Furiosa) fue de gran ayuda en su visión del personaje.

Hemsworth dijo: «Sí, me sentí bastante intimidado por toda la experiencia. Formábamos parte de algo emocionante y a la vez aterrador. Tenía muchas preguntas y una verdadera necesidad de diseccionarlo todo. Al conocer a Anya, enseguida vi el mismo entusiasmo. Era un debate constante. Todo lo que hacía Anya me ayudaba a entender todo lo que yo quería hacer.

Los dos personajes, aunque abrasivos y polos opuestos, complementaban el viaje. No me di cuenta cuando leí el guión por primera vez».