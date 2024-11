Cher pensó varias veces en el suicidio durante su matrimonio con Sonny Bono

Cher se sintió tan sobrecargada de trabajo y poco querida por su primer esposo, Sonny Bono, que consideró saltar del balcón de un hotel para alejarse de él, escribió la cantante en su nuevo libro de memorias.

En Cher: The Memoir, Part One, la cantante y actriz recuerda como Sonny controlaba cada aspecto de su vida justo cuando estaba en la cima de su fama. “Me sentía mareada por la soledad”, escribió Cher, sobre una noche en 1972 en la que pensó en quitarse la vida. “Vi lo fácil que sería dar un paso al vacío y simplemente desaparecer”.

Cher pensó varias veces en el suicidio durante su relación con Sonny Bono

Cher escribe que Sonny Bono estaba tan celoso que no la dejaba usar perfume o incluso ir a fiestas, y también manejaba cada parte de su carrera y finanzas hasta el punto de que, a pesar de ser una gran estrella con un exitoso programa de televisión y canciones que encabezaban las listas de popularidad como I Got You Babe, ni siquiera tenía su propia cuenta bancaria.

En octubre de 1972, la pareja, que tenía un niño pequeño, grabó dos episodios consecutivos de su programa de televisión y luego voló a Las Vegas para tocar dos conciertos por noche en el Sahara Hotel.

Cher, cuyo peso había bajado a menos de 50 kilos, quería preguntarle a Sonny si podía ir con su banda a escuchar música en vivo, «a pesar de que nunca escuchaba música nueva y no me dejaba tocarla en casa», escribe la artista.

La cantante, que en ese entonces tenía 26 años, entró cuando Sonny estaba en una reunión de negocios y lo escuchó «discutiendo cuánto dinero habíamos ganado, así que le dije: ‘Oh, genial, vayamos a Europa'». “Sonny me miró con el ceño fruncido y me dijo: ‘¿Por qué? No se puede ganar dinero en Europa’”.

Sonny Bonno controlaba la vida de Cher durante su matrimonio

Cuando ella dijo que tenía intención de tomarse unas vacaciones, Sonny Bono le dijo que había firmado un nuevo contrato para que “actuaran en Las Vegas todos los veranos durante Dios sabe cuántos años”. “Derrotada” por la idea de que toda esa actuación la estaba dañando an ella y a su hijo, Cher escribe que “salió descalza al balcón de nuestra suite y miró hacia abajo.

“Durante unos minutos de locura no podía imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces, y cada vez pensaba en Chas (su hijo), en mi madre, en mi hermana, en todos y en cómo cosas como esta podían hacer que las personas que me admiraban sintieran que era una situación viable y volvía a entrar en la casa”.

Incluso entonces, Sonny controlaba su vida, ya que ambos llegaron a un acuerdo por el cual ella viviría con él durante la semana, seguirían trabajando juntos y tendría fines de semana para ella sola en su casa de playa de Malibú. A pesar de ganar su propio dinero, le permitieron recibir un sueldo de 5.000 dólares al mes.

“No me importaba nada de eso. Era libre y tenía mi propia habitación», escribe Cher. Los dos finalmente se divorciaron en 1975, y ella se casó con Gregg Allman ese mismo año, antes de separarse de él, en parte debido a su adicción a las drogas, cuatro años después.