La actriz aseguró que no se arrepiente de haberse casado con Alejandro Cáceres.

La actriz Cassandra Sánchez-Navarro reapareció públicamente y enfrentó los rumores de divorcio que circulan por una presunta infidelidad con el futbolista Igor Lichnovsky del Club América.

La actriz de 33 años se sinceró con los medios de comunicación y explicó el motivo por el que decidió cambiar de postura y confirmar su separación con Alejandro Cáceres, a pesar de que se había negado a hacerlo.

Cassandra Sánchez-Navarro confirma su separación de Alejandro Cáceres

“¿Sabes lo que pasa? Cuando yo abrí mi vida privada, también tengo que dar una declaración sobre mi separación. Y me tardé en dar esa declaración porque estaba esperando a que se formalizara el divorcio, a que se formalizaran las cosas y, como que empezaron a hacer mucho ruido muchas cosas y me incomodé. Entonces ya di la declaración, hablando sobre mi separación, de que ya estoy soltera”, explicó.

Cassandra Sánchez-Navarro y Alejandro Cáceres (Instagram)

Cassandra Sánchez-Navarro detalló que sigue en comunicación con su ex esposo. “Y todavía faltan muchas cosas por cerrar con Alejandro, que es un maravilloso hombre, y que espero que seamos amigos el resto de la vida. Todo se hizo con mucho amor y mucho respeto, entonces espero que se mantenga así definitivamente”, aseveró.

Sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión de separarse definitivamente, Cassandra decidió no compartir más detalles y prefirió hablar de sus compromisos profesionales.

Cassandra Sánchez-Navarro y Alejandro Cáceres (Instagram)

“Temas muy privados como para platicarles así de la nada, familia, pero estoy encantada de platicarles un poco más sobre el trabajo que estoy a punto de sacar. Hoy finalmente salió la noticia de que voy a estar en la próxima temporada de Mujeres asesinas, así que muy emocionada, si quieren platico de eso y de todo lo que viene”, puntualizó.

Cassandra Sánchez-Navarro se declara abierta al amor

Sobre los rumores que la ligaron con Igor Lichnovsky, Cassandra Sánchez-Navarro comentó: “Yo creo que esa es una declaración de la que no estoy ahorita dispuesta a platicar para nada, pero feliz les platico que estoy separada, bueno no feliz les platico, pero más bien me están empujando mucho claramente a que ya dé la declaración y lo entiendo porque fui muy abierta con el hecho de que me había comprometido, y que me había casado, y que estaba muy enamorada y pues, nada, es momento también de dar la declaración de que estoy separándome”.

Cassandra Sánchez-Navarro y Alejandro Cáceres (Instagram)

Ante la incomodidad que mostró, uno de los reporteros cuestionó a Cassandra sobre si le molesta que intenten manchar su nombre con este tipo de noticias, por lo que la actriz mencionó: “Yo creo que es normal que, en el medio, después de tener tanto éxito en mi carrera, la gente va a tener curiosidad sobre mi vida privada. Yo creo que es una consecuencia, ¿no?, si no tuviera éxito en mi carrera pues a la gente le valdría que hace Cassandra en su vida normal, ¿me entiendes? Yo creo que es normal y pues van a tratar de agarrarse de lo que puedan”.

Cuando una periodista la interrogó sobre si se daría otra oportunidad en el amor, Sánchez-Navarro recalcó: “Claro que estoy abierta para el amor, mi reina, estoy muy joven como para cerrarme al amor, ¿no crees?”.

https://www.youtube.com/embed/vtwZMtdtymg?si=zUE6KImD3b40w3Zs

Cassandra confesó, además, que no se arrepiente de haberse casado: “No, para nada, aprendí muchísimo de mi matrimonio, mi boda fue el día más feliz de mi vida, amé estar casada con Alejandro, simplemente pues las cosas cambiaron y tuve que adaptarme a esos cambios, y así es la vida”, remató.