Carrie-Anne Moss ya era ‘jedi’ al llegar al universo de ‘Star Wars: The Acolyte’

Carrie-Anne Moss ya era una “maestra jedi” antes de llegar al set de la nueva serie Star Wars: The Acolyte, pero no se había dado cuenta. Y es que, con esta producción con Leslye Headland a la cabeza, la actriz canadiense sumó a su historial otro proyecto que le permitió explorar temas muy afines a ella y a su trayectoria, como la lucha entre el bien y el mal, la percepción de la realidad y la energía, este caso La Fuerza, que es el centro del universo creado por George Lucas.

“Me gustan las historias complejas que hablan de la cualidad humana y una de las cosas que me sorprendió de Star Wars, porque no soy una fan acérrima –como sí lo son mi esposo y mis hijos–, es que no me había dado cuenta de la complejidad que tiene, en un nivel espiritual y metafísico, con su ‘viaje del héroe’, todas estas cosas que yo he estado estudiando por 35 años”, dijo la actriz en entrevista exclusiva para Quién.

“Tengo que decir que todos los libros que leo sobre estos temas y todos los estudios que hago sobre el ser humano giran en torno a estos conceptos, pero simplemente no me había percatado de ello, en comparación con los millones y millones de personas (fans de Star Wars) que lo entienden a la perfección”, reconoció.

‘The Acolyte’ sorprendió a Carrie-Anne Moss al dejarle ver la profundidad del universo de ‘Star Wars’

Darse cuenta de la profundidad que tienen los personajes, la narrativa y la esencia del universo de Star Wars, al ser parte de la nueva serie The Acolyte, que se estrenó esta semana en Disney+, removió las emociones más profundas de Carrie-Anne Moss.

“Porque es emocionante que te sorprenda. Crees que ya sabes de qué se trata y de repente descubrí lo profundo que es y eso es realmente fascinante. Me gusta cambiar mi perspectiva y me gustan las narrativas que exploran lo humano en otros ambientes, pero que te permiten verte a ti mismo en ellos y ver las cosas por las que atraviesa la humanidad”, explicó.

The Acolyte, en la que Carrie-Anne interpreta a la maestra jedi Indara, está ubicada 100 años antes de los sucesos del Episodio I: La Amenaza Fantasma y es una historia de acción, intrigas políticas y apariencias en la que dos jóvenes hermanas gemelas (que representan dos caras de la moneda, la dualidad entre el bien y el mal) se encuentran después de varios años en un relato de redención y venganza.

Carrie-Anne Moss ya era ‘jedi’ al llegar al universo de ‘Star Wars: The Acolyte’

Célebre en todo el mundo por interpretar el personaje de Trinity en la saga The Matrix, la canadiense Carrie-Anne Moss encajó a la perfección en Star Wars: The Acolyte, donde interpreta a la maestra jedi Indara. Decimos esto por que, tal como ocurre con estos sabios guerreros, la trayectoria de la actriz ha consistido en una formación física, intelectual y espiritual en la que ha profundizado en el conocimiento sobre su profesión, sobre la historia de la humanidad y sobre sí misma.

“He hecho muchos estudios sobre el teatro, por ejemplo, y en la época antigua el teatro era considerado un arte curativo. Los teatros se encontraban junto a los hospitales y era considerado una forma de sanar. Y creo que la razón por la cual siempre quise ser actor, aunque no me había dado cuenta, es que me siento sanada cuando veo historias, puedo ponerme a mí misma en los zapatos de los personajes”, aseguró Carrie-Anne.

“No estoy en esto sólo para ser famosa o para hacer dinero; es porque amo cuánto se ha transformado y moldeado mi vida por todas las cosas que he visto”, puntualizó.

Las coincidencias no existen y Carrie-Anne Moss lo reafirmó al sumarse a ‘The Acolyte’

Al mencionar que los personajes y las historias que han dado forma a su carrera (notablemente las películas Memento y The Matrix y ahora la serie The Acolyte) no parecen situaciones fortuitas, sino eventos encaminados a construir una ruta de autoexploración y sanación, planteamos que no existen las coincidencias.

“Estoy de acuerdo. Creo en ello y, por lo tanto, es verdad; porque puedo escoger en lo que creo”, respondió la actriz como si enunciara un mantra.

Carrie-Anne Moss: Heroína de acción a los 56 años

Al ver a Carrie-Anne Moss en la primera secuencia de la nueva serie Star Wars: The Acolyte es imposible no recordar la estética, el tono y la elegancia de las escenas de pelea que tanto ella como Keanu Reeves hicieron parte de la cultura popular con The Matrix.

Y fue precisamente la parte física del personaje de Indara lo que, de entre “un millón de cosas más”, la actriz dice que atesora luego de estar en el set de su nueva serie.

“Descubrí aquí cuánto amo hacer acción, y tengo 56 años, bueno, creo que tengo 56 años; nunca recuerdo cuántos años tengo porque no creo en la edad. Pero amo más la acción ahora que cuando tenía 30 años”, aseguró Carrie-Anne, quien añadió que en esta etapa de su vida quiere “hacerlo todo”.

“No quiero un doble de acción si no es necesario que lo tenga, y creo que he sido profundamente influida por otros actores con quienes he tenido el privilegio de trabajar (cof-cof, Keanu), que son excelentes al hacer acción y en contar historias a través de la acción”, afirmó.

“Estoy comenzando a apreciar ese arte y aunque en esta serie hago mucho más que acción, mi ‘entrada’ es esa gran pelea que hice, que me puso eufórica al hacerla y cada día (mientras la grabábamos) me hacía viajar y estaba en mi casa pensando: ‘Ay Dios mío, apenas y puedo levantarme de la cama, pero vayamos por un día más, estoy lista, vayamos. No quiero que termine, quiero hacerlo mejor, quiero hacer más de esto’. Quizá estoy al final de este viaje pero, de cierta forma, siento que apenas estoy empezando. Es interesante sentir esta ignición de esa pasión que sabía que tenía pero no me imaginaba que sería tan impactante para mí”, exclamó.