Platicamos con el cantante mexicano, quien nos contó detalles sobre el proceso creativo y el significado de hacer esta canción inspirada en una de las tradiciones mexicanas más populares del país.

Carlos Rivera no solo se ha destacado por ser un reconocido e influyente cantante mexicano que ha llevado su música a distintas partes del mundo, sino también por ser un amante de las tradiciones y la cultura mexicana. El intérprete de Recuérdame, celebra 20 años de trayectoria con su reciente creación: Calavera, un tema inspirado en el Día de Muertos, el cual surgió de una experiencia creativa inesperada.

Platicamos en exclusiva con el cantante, quien nos contó sobre cómo nació este increíble tema, el cual mezcla sonidos prehispánicos y elementos tradicionales del huapango, así como también se sinceró sobre lo importante que fue para él hacer una canción inspirada en una celebración que tiene un significado especial, pues cuando era niño, su abuela le inculcó que es “la única manera de recordar a las personas y que no se fueran del todo”.

Carlos Rivera estrena Calavera, un tema inspirado en el Día de Muertos

Carlos Rivera, el icónico y querido cantante mexicano que ha llevado el nombre de México a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y que este año celebra 20 años de carrera artística, acaba de estrenar su más reciente canción: Calavera, un guiño al tradicional Día de Muertos.

Calavera surgió por “casualidad”, nos contó Carlos. Mientras se encontraba “haciendo la música para una película que se llamó El Rey de Todo el Mundo”, el director de la cinta, Carlos Saura “nos dijo: ‘queremos que el final tenga diferentes ritmos’, entonces nos pedía reguetón. Yo le decía que el reguetón no es mexicano”.

Carlos Rivera estrena ‘Calavera’, un tema inspirado en el Día de Muertos (Instagram)

A partir de ese momento, Rivera decidió poner manos a la obra en el proceso creativo y en una exhaustiva búsqueda del ritmo de la canción “fui agregando muchos elementos de nuestro folklore mexicano, pero no solo el mariachi o la típica canción mexicana, sino que había boleros, danzones, música prehispánica, música veracruzana, fue una cosa súper rica”.

En colaboración con el compositor de cine Alfonso G. Aguilar, dieron vida a lo que Carlos Rivera llama “el lamento”, una sección musical marcada por un poderoso “Ay laray ra”.

“Entonces la ‘Calavera’ llega en ese epílogo donde creamos el “Ay laray ra”, y se repetía y ahí se quedaba. Dije: ‘no se puede quedar en solamente un pedazo de un epílogo de una película’. Empecé a hacer la letra y me llevó por esta historia que es una calavera”, nos contó.

Este fragmento resonó profundamente en Carlos, que lo transformó en algo más: una “Calaverita”, unos versos populares en México que suelen ser irreverentes y satíricos, escritos a modo de epitafios ficticios para el Día de Muertos.

Para esta canción, decidió ir más allá de la sátira habitual, enfocándose en una reflexión más profunda sobre la muerte: una “Calavera de verdad”, donde la crudeza y la belleza de la muerte se entrelazan.

“La canción quiere transmitir que, a pesar del miedo, llegará un momento en el que vamos a tener que enfrentar la muerte, ya sea cuando nos toque a nosotros, o cuando nos toca también vivirlo con algún familiar. Yo que perdí a mi papá hace dos años, me tocó tal cual, y cuando ya había escrito la canción y la volví a retomar, fue muy fuerte, porque es justo lo que yo imagino que ocurre el día en el que nos tengamos que ir”, nos contó.

Calavera captura la apertura del Mictlán, el inframundo según la cosmovisión mexica, y utiliza una instrumentación diversa que incluye cascabeles, mandíbulas de burro, teponaxtles, salterios, guitarras, guitarrón, vihuela, flautas, trompetas y un cuarteto de cuerdas.

Carlos Rivera nos platicó que su objetivo principal fue “incluir algo de Tlaxcala” (estado del que es originario). Por lo que, algunas escenas del clip fueron grabadas en las Minas de Tiza, un sorprendente paisaje de arcilla blanca del estado más pequeño del país.

“Me he tomado muy en serio mi papel de querer compartir al mundo que Tlaxcala sí existe, y de alguna manera mostrar algunos de estos sitios que además ayudan a mucha gente, por ejemplo las Minas de Tiza, que es donde se hizo la primera parte del video. Yo me imaginaba que ese era el Mictlán, que se abría para poder dar paso al mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos. La gente fue maravillosa, nos trataron increíble y nos prestaron la locación»

Otras de las locaciones que utilizaron para el video del nuevo sencillo, fue la laguna Atlangatepec, así como también la Hacienda de San Antonio de Metusco, un recinto ubicado en el Estado de México, el cual le pertenece a Julio Uribe, quien es amigo del cantante y quien “está rescatando la hacienda».

«Creo que fue perfecto, porque todavía nos tocó verla en ruinas, y entonces era perfecto para nuestro video”, señaló.

Carlos Rivera abraza el vigésimo aniversario de su carrera

El cantante mexicano celebra 20 años de trayectoria, siendo este 2024, uno de los más importantes al haber una diversidad de proyectos que se reflejan en su más reciente tema, Calavera.

“En 20 años he hecho tantas cosas que literalmente Calavera puede resumir muchas de ellas. He hecho teatro, donde Carlos Saura usaba la canción también en unas obras que dirigió aquí en Madrid, he hecho televisión, cine, música, he producido, soy compositor, he hecho doblaje, y dentro de todo esto al final creo que llegar a donde estoy ahora, mostrando otra parte de lo que yo hago, porque Calavera además, es un arreglo muy particular, nada que ver con lo que he hecho antes».

Carlos Rivera celebra 20 años de trayectoria (Instagram)

Con este nuevo sencillo, el intérprete de Te esperaba suma a su lista un éxito más a su amplia trayectoria artística. Mientras tanto, se encuentra promocionando la gira Carlos XX, que consta únicamente de 20 shows y se llevará a cabo lo que resta del año y a principios de 2025, con fechas confirmadas en Tenerife, Gran Canaria y Madrid.

“Espero que pronto anunciemos también Sevilla y Barcelona, que son otras ciudades que quiero hacer para celebrar mis 20 años”, finalizó.