Cara Delevingne habla de sus problemas de adicciones y cómo logró superarlos

Cara Delevingne recordó haberse emborrachado en la boda de su tía cuando tenía solo 8 años.

Mientras reflexionaba sobre sus luchas de décadas con el abuso de sustancias, la estrella de Suicide Squad, de 31 años, recordó las nupcias de su tía en 2001 durante una entrevista con el Sunday Times.

Cara Delevingne recuerda cuando se emborrachaba a los 8 años

“Me emborraché ese día”, reveló. “Tenía ocho años, qué edad tan loca para emborracharse”, agregó.

Cara Delevingne , quien ha estado sobria desde 2022, admitió que recurrió a sustancias para ayudarla a superar momentos difíciles.

“Solía ​​pensar que las drogas y el alcohol me ayudaban a sobrellevar la situación”, le dijo al medio. “Pero no fue así, me mantuvieron triste y súper deprimida. Siento que recuperé mi poder y que no estoy siendo controlada por otras cosas”.

No fue hasta que la modelo vio fotos de paparazzi de ella misma actuando de manera errática después del festival Burning Man de 2022 que recibió la dosis de realidad necesaria para ponerse sobria.

“Escucha, yo me inscribí para esto, este es mi trabajo, es lo que hago. Pero sin eso, ¿estaría sobria ahora?”, se cuestionó. “Nunca hubiera sido Sally Bowles en el West End, estoy súper orgullosa de eso”, dijo, haciendo referencia a su papel en Cabaret del West End de Londres.

Cara Delevingne habla abiertamente de sus adicciones

A pesar de estar rehabilitada, a Cara Delevingne no le importa juntarse con otras personas que beben durante fiestas y festivales. El mes pasado, asistió al Festival de Glastonbury en Inglaterra completamente sobria.

Al reflexionar sobre la experiencia, le dijo al medio: “Olía mal, me dolían los pies y no me quedé despierta hasta tan tarde, pero fue igual de divertido. No quiero que mi vida cambie de esa manera”.

La actriz también mencionó el incendio que quemó su mansión de 7 millones de dólares en Los Ángeles en marzo pasado, afirmando que probablemente habría abusado de sustancias como mecanismo de afrontamiento si no hubiera estado en el camino de dejarlas.

«Es una pena, pero todos estaban a salvo y, como ocurre con todo, si no hubiera estado sobria, todavía estaría sufriendo por eso», dijo.

Desde que se desintoxicó, la modelo ha hablado abiertamente de su experiencia, admitiendo que la ha hecho «estable » y «más tranquila» a pesar de luchar contra la tentación. “No ha sido fácil, pero nunca ha habido momentos en los que haya pensado: ‘Esto no vale la pena’”, le dijo a Elle UK en julio de 2023. “Ha valido la pena cada segundo. Simplemente no sé qué haría falta para que renunciara a ello”.

