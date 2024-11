Tras señalar a ‘+57’, la nueva canción de Karol G de sexualizar a las menores, la letra fue modificada.

La controversia en torno a la canción +57 de Karol G j unto con artistas como; Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums, que había generado fuertes críticas por una referencia considerada inapropiada hacia las niñas de 14 años, llegó a su fin.

La cantante colombiana modificó la letra de su tema para eliminar la polémica estrofa, en respuesta a las protestas de varios sectores de la sociedad que consideraron que la letra sexualizaba a las menores de edad.

Cambian la letra de ‘+57’ tras polémica y disculpas de Karol G

En una versión que circula desde el pasado 12 de noviembre, Karol G optó por cambiar el fragmento que había desatado el debate. La línea modificada originalmente hacía referencia a una niña de 14 años de manera explícita, lo que provocó una oleada de indignación entre grupos feministas y defensores de los derechos de las niñas, quienes acusaron a la cantante de perpetuar una imagen sexualizada y peligrosa de las adolescentes.

Este miércoles, luego de que el Congreso de la República de Colombia pidiera a la disquera de Karol G (Bichota Records LLC) retirar la canción de las distintas plataformas digitales y el ICBF se ofreciera a capacitar a los artistas en temas de género, apareció una nueva versión.

La letra original, en la que la voz de Feid dice: “Mamacita desde los fourteen (14)”, fue reemplazando fourteen (14) por eighteen (18), después de ser señalada por hacer referencia a la sexualización de menores.

Según ha trascendido, este cambio ya está disponible en la versión de vídeo de Spotify, pero se espera que con el paso de las horas también se actualice en el resto de plataformas y así ponerle fin a la polémica.

Maluma defiende la canción ‘+57’ y asegura que representa el orgullo y la esencia de Colombia

Cabe mencionar que previo a esta situación, Karol G emitió un mensaje a través de redes sociales donde externó su incomodidad por esta situación.

“Se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente (…) ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, dijo Karol en un texto difundido en sus historias de Instagram.

Por su parte, Maluma salió en defensa del sencillo +57 a pesar de la ola de críticas que ha recibido.

Sin entrar en la polémica que ha provocado la letra de este tema, el intérprete de “Felices los 4” confesó en entrevista para el programa Ventaneando que se siente orgulloso por formar parte de la melodía que, desde su perspectiva, representa a su tierra natal.

“Yo me siento feliz de ser parte de este proyecto, que yo creo que es un proyecto cultural, que representa a mi país, y representa como la unión de nuestro género en Colombia, así que me parece muy chimba la verdad”, externó el oriundo de Medellín.