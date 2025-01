Blake Lively responde al video inédito de ‘Romper el Círculo’

El equipo legal de la actriz respondió de manera contundente a la difusión del video por parte de los abogados de Justin Baldoni.

El equipo legal de Blake Lively ha respondido con contundencia a la difusión del video detrás de cámaras de la película It Ends With Us, el cual fue publicado por los abogados de Justin Baldoni el 21 de enero.

La publicación de estas imágenes, que buscaban dar una perspectiva diferente del rodaje, ha sido interpretada por los representantes de Lively como un intento de manipular la opinión pública y desacreditar las acusaciones de la actriz.

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni ha tomado un giro público tras las acusaciones de acoso sexual que la actriz hizo contra el actor en diciembre de 2024, relacionadas con su trabajo en la película It Ends With Us. Lively afirmó que Baldoni no solo la acosó durante el rodaje, sino que también orquestó una «campaña difamatoria» en su contra.

En respuesta, Baldoni ha negado todas las acusaciones y, en un intento por limpiar su imagen, demandó a The New York Times por difamación, y a Lively y a Ryan Reynolds por «arruinar su imagen».

Ahora, la polémica ha dado un giro inesperado, luego de que los abogados del director y actor de la cinta de Colleen Hoover, publicaron un video del detrás de cámaras de la película, en donde se desmentirían las acusaciones de Blake contra Justin.

Blake Lively responde al video inédito de Justin Baldoni

Recientemente, los abogados de Baldoni difundieron imágenes detrás de cámaras del filme, lo que desencadenó una nueva ronda de tensiones entre ambas partes, con el equipo legal de Lively respondiendo enérgicamente a la estrategia mediática del actor.

Las imágenes, que fueron inicialmente publicadas por TMZ, muestran a Lively, de 37 años, y Baldoni, de 40, filmando una escena sin diálogos mientras intercambian comentarios aparentemente triviales sobre el spray bronceador de la actriz y el tamaño de la nariz del actor.

Sin embargo, los abogados de Lively sostienen que este tipo de interacción, aparentemente inofensiva, oculta un comportamiento más inapropiado durante el rodaje, reforzando así las acusaciones de acoso sexual y manipulación mediática.

“El video muestra al señor Baldoni inclinándose repetidamente hacia la señora Lively, intentando besarla, besándole la frente, frotando su rostro y boca contra su cuello, tocándole el labio con el pulgar, acariciándola, diciéndole lo bien que huele y hablando fuera de personaje”, señala el comunicado.

“Cada momento fue improvisado por el señor Baldoni sin discusión o consentimiento previo y sin la presencia de un coordinador de intimidad”.

En su demanda presentada el 20 de diciembre, Blake acusó a Justin de generar un ambiente laboral hostil y exhibir comportamientos que calificó como “perturbadores” y “poco profesionales”.

Justin Baldoni reaparece y se muestra positivo tras la demanda contra Lively

Hace una semana, el medio TMZ captó al actor mientras llegaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en compañía de su familia, en donde aprovecharon para cuestionarlo sobre la polémica en la que se ha visto involucrado.

Aunque el actor no quiso ahondar sobre el tema, respondió de manera positiva ante los problemas a los que se ha enfrentado recientemente.

«¿Cómo lidias con todo esto?» le pregunta el paparazzi al actor, haciendo referencia a la polémica, a lo que él responde: «Tenemos amigos y familiares increíbles, y fe».