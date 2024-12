Belinda defiende a Selena Gomez tras comentarios de Eugenio Derbez

Belinda defendió a Selena Gomez tras los comentarios de Eugenio Derbez en los que critica su actuación en la película ‘Emilia Pérez’.

En los últimos días, una nueva controversia ha sacudido al mundo del entretenimiento.

Belinda defiende a Selena Gomez tras comentarios dee Eugenio Derbez

Durante una entrevista en el podcast de Gaby Meza, Derbez comentó que la actuación de Selena «es indefendible» y cuestionó la habilidad de la actriz para hablar español, lo que generó una ola de reacciones en las redes sociales.

Selena Gomez, conocida por su profesionalismo y dedicación, no tardó en responder a las críticas. A través de sus redes sociales, la artista expresó: «Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película».

Ante esta situación, Belinda, la cantante y actriz española-mexicana, decidió alzar la voz en defensa de Selena y através de sus historias de instagram, Belinda expresó su descontento con las palabras de Derbez, calificándolas de «lamentables». En su mensaje, Belinda escribió:

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como @selenagomez, a mí me encantó la película y su actuación, soy consciente de todo el esfuerzo que hizo, hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen y qué pueden dañar los sentimientos de las personas, somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras», concluyó.

La defensa de Belinda no pasó desapercibida, y muchos de sus seguidores aplaudieron su valentía al apoyar a Selena Gomez en un momento tan delicado. La cantante también dedicó unas palabras de admiración y cariño a Selena, resaltando su impacto positivo en millones de personas.

“Ojalá las redes sociales se utilizarán para críticas constructivas y no destructivas. @selenagomez a lo mejor no te llega este mensaje pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces! You are a Queen!”

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez

Por su parte, Eugenio Derbez, tras la ola de críticas que recibió, decidió ofrecer una disculpa pública. En un mensaje en su cuenta de TikTok, el cineasta expresó su arrepentimiento:

«Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo». Derbez reconoció que, como latinos, deben apoyarse mutuamente y que su comentario fue un error: «No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados».

Esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de la empatía y el respeto en el mundo del entretenimiento, recordándonos que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y esfuerzo.