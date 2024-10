Bad Bunny muestra su apoyo a Kamala Harris y recuerda el mal trato de Trump a Puerto Rico

El artista puertorriqueño Bad Bunny mostró este domingo su apoyo a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, justo el mismo día en que la candidata demócrata presentó su plan para Puerto Rico, enfocado en mejorar la economía de la isla.

En su cuenta de Instagram, donde posee cerca de 46 millones de seguidores, Bad Bunny publicó el video con el que Harris precisa su estrategia para ayudar a combatir el alto desempleo y la migración masiva por falta de oportunidades, entre otras propuestas.

El artista, considerado como el puertorriqueño más popular en la actualidad, también compartió en repetidas ocasiones un video de la vicepresidenta hablando sobre la mala respuesta del gobierno del expresidente Donald Trump a la devastación que sufrió la isla tras los huracanes «María» e «Irma», que azotaron a Puerto Rico en 2018.

“No ofreció nada más que toallas de papel e insultos”, sentencia Harris en la crítica al manejo del exmandatario a las emergencias que dejaron casi 3 mil personas fallecidas en la isla.

La campaña de Harris hizo eco del respaldo de Benito Antonio Martínez, nombre de pila de Bad Bunny, y subrayó los beneficios del plan para reconstruir Puerto Rico presentado hoy por la demócrata en el barrio de Fairhill, en Philadelphia, epicentro de la comunidad boricua desde hace más de medio siglo en Pennsylvania.

«Estos nueve días son clave; nuestro objetivo es ganar y, en el proceso, construir comunidad, formar coaliciones y recordar a todos que estamos juntos en esto», dijo la candidata a la comunidad puertorriqueña que acudió a la cita.

Los votantes latinos se han convertido en un botín apetecido por los dos candidatos, que podría definir la contienda en los estados claves como Arizona, Nevada, Georgia o Pennsylvania, donde se encuentran prácticamente empatados.

El respaldo de Bad Bunny a Harris se suma al de Marc Anthony, que la semana pasada lanzó un anuncio publicitario donde dijo a los latinos lo «divisivo» que fue el mandato de Trump.

Throughout my career, I’ve always fought for the people of Puerto Rico. Every chance he got, Donald Trump abandoned and insulted them.

As president, I will invest in Puerto Rico's future so that Puerto Ricans can not just get by, but get ahead. pic.twitter.com/jkqOPWBhIy

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 27, 2024