Así reaccionó Bad Bunny al preguntarle si le dedicó ‘El Club’ a Kendall Jenner

La polémica persigue a Bad Bunny por el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’ pues pareciera que está dedicado a su ex, Kendall Jenner.

Bad Bunny sigue cosechando éxitos tras el reciente lanzamiento de su último álbum, Debí Tirar Más Fotos (DtMF), que incluye temas que exploran el desamor, los arrepentimientos y la nostalgia, motivo que ha llevado a sus fans a especular sobre cuál de estas canciones es dirigida a su reciente ex, la supermodelo Kendall Jenner.

¿Bad Bunny le dedicó ‘El Club’ a Kendall Jenner?

Durante su visita al programa El Vacilón de la Mañana, el puertorriqueño fue blanco de preguntas sobre la personalidad de televisión, de quien se separó en diciembre de 2023 tras menos de un año de relación, provocando todo tipo de hipótesis sobre esta ruptura y lo que realmente siente el reguetonero por ella.

Aunque el cantante ha manifestado que sus letras no siempre tienen un destinatario claro, los mensajes entre líneas parecen indicar otra cosa, por lo que uno de los colaboradores de la estación neoyorquina La Mega 97.9 FM no dudó en cuestionarlo sobre si el sencillo “El Club” es dedicado a la estadounidense.

La sombra de su relación con Kendall Jenner persigue a Bad Bunny más fuerte que nunca (The Grosby Group)

“¡Ay mi madre!… ¡Ave María!… ¿Quién ese diablo que ni está aquí?… Apágale el micrófono, baja para acá si tú quieres, que tú estás allá”, respondió el cantautor sin aceptar o desmentir esta teoría.

¿Kendall Jenner le rompió el corazón a Bad Bunny? Esto dijo el cantante

Ante la polémica respuesta sobre si la canción “El Club” estaba dedicada a Kendall Jenner, la incógnita sobre si su rompimiento con la hermana de Kim Kardashian lo lastimó no se hizo esperar, a lo que Bad Bunny aclaró: “A mí me han roto el corazón muchas veces en la vida, y yo he roto corazones, esto a todo el mundo le pasó (…) Yo creo que todo el mundo ha pasado por el desamor, todo mundo ha pasado su despecho, y a mí siempre me ha gustado escribir de eso, del amor, del despecho”.

Conjuntamente, Bad Bunny se dijo afortunado de poder sanar su corazón a través de su profesión, aunque no admitió si la canción en cuestión u otro sencillo de DtMF fue escrito para la famosa de 29 años.

Bad Bunny asegura que él no es infiel

“Yo tengo el privilegio de poderme expresarme y desahogarme en las canciones, que eso me ayuda a mi porque saco cosas de adentro, y yo creo que la gente tiene el privilegio de escuchar esos sentimientos que yo tengo la confianza de decirle al mundo, y que lo interpreten de la manera que ellos quieran”, dijo al respecto.

Bad Bunny asegura que él no es infiel (Gucci)

Por último, el intérprete de 30 años reconoció que en algún momento ha llorado por amor, pero al escuchar el tema de la infidelidad, negó haber engañado a alguna mujer. “Yo no pego cuernos, yo no pego cuernos, yo soy hombre de mí”, remató.