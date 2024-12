Arrojan un objeto en la cara a Billie Eilish durante un concierto en Arizona

La cantante Billie Eilish fue impactada en el rostro con un objeto que le fue arrojado durante un concierto que ofreció en Arizona (EE.UU.), informaron el domingo medios estadounidenses.

La intérprete de 22 años se hallaba la noche del viernes interpretando el tema “What Was I Made For?” en el Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, cuando alguien del público le arrojó lo que aparenta ser un collar o pulsera que le dio en el rostro, un incidente que fue registrado en videos que luego fueron publicados en redes sociales.

Bille Eilish hit in the face while performing on stage.pic.twitter.com/5Z3Y4PJiKY

— Defiant L’s (@DefiantLs) December 14, 2024