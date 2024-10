Anuncia Marvel Studios las series que estrenará en 2025

Marvel Studios presentó los adelantos de las series de acción real y animadas que tiene contempladas a estrenar a finales de este 2024 y durante 2025, las cuales arribarán a Disney+.

En un clip lanzado de manera oficial por los estudios, se dejaron ver proyectos como Daredevil: Born Again, Ironheart y Wonder Man, así como las animadas Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda y Marvel Zombies.

Además de las imágenes se dio a conocer que la serie del Hombre Araña se estrenará el 29 de enero, mostrando el primer año de Peter Parker y sus amigos Nico Minoru (del equipo Runaways) y Amadeus Cho (un nuevo Hulk en los cómics).Otra de las promesas es Daredevil, la cual llegará el 4 de marzo con Charlie Cox como el abogado invidente Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Kingpin.

En cuanto a películas se refiere, los estudios siguen firmes con la secuela de Capitán América con Anthony Mackie y Harrison Ford, la cinta de Thunderbolts estelarizada por Florence Pugh y Sebastian Stan y Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos con Pedro Pascal y Vanessa Kirby, según reportes de Variety.

Información tomada de Agencia Reforma