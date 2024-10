Ángela Aguilar habló del inicio de su romance con Christian Nodal y aseguró que “a nadie le rompieron el corazón”.

Desde que confirmaron su relación en junio pasado, Ángela Aguilar y Christian Nodal han enfrentado diferentes polémicas. Fueron señalados por presúntamente protagonizar un triángulo amoroso, pues meses antes el intérprete de regional mexicano se convirtió en papá junto a la cantante argentina Cazzu.

Ángela Aguilar habla por primera vez sobre el inicio de su romance con Nodal

Pocos días después de confirmar su relación, la pareja reveló a un medio de circulación nacional que años atrás habían tenido un romance y que lo estaban retomando. La boda llegó pocos meses después, y es ahora, cuando la hija de Pepe Aguilar habla por primera vez sobre el inicio de su romance con Christian Nodal.

En una reciente entrevista con ABC News con Mireya Villarreal, Ángela Aguilar aseguró que nadie conoce ni el cinco por ciento de la historia que ha vivido con Christian.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila (…) lo que todos deben saber es que estamos felices, somos adultos, sabemos cómo sobrellevar esta situación y no es lo que ven en redes”, declaró

https://www.youtube.com/embed/XP1PRdQBImc?si=fmQJ_Y8sEobiVHbr

“¿Cuál es la historia real?”, preguntó Mireya Villarreal, “No la que ellos [los medios] están divulgando”, respondió Ángela.

“Meses antes de que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien. Todos los involucrados estaban bien. Todos sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque como figuras públicas desafortunadamente hay que hacerlo”, destacó.

Ángela Aguilar confiesa que Christian Nodal le rompió el corazón hace tiempo

En otra parte de la entrevista, la cantante confesó que Christian Nodal rompió su corazón hace algunos años, sin embargo, ahora se encuentra sanando.

– “¿Tenías el corazón roto cuando hablamos hace dos años?”, preguntó la entrevistadora de ABC News Live.

“Sabes, pienso que siempre he sido una despechada, creo que me han roto el corazón muchas veces desde muy pequeña. Entonces, tú sabes que sí, Christian me rompió el corazón hace tiempo, pero ahora no está roto, está sanando”, aseguró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no son villanos

Sobre los rumores que se han generado y que la señalan como una «tercera en discordia» en la relación de Nodal y Cazzu, Ángela Aguilar aseguró que la historia que se conoce no está ni de cerca de ser cierta.

“¿Cuál es la historia real?”, le cuestionó Mireya Villarreal, “No la que ellos [los medios] están divulgando”, respondió la artista.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images )

“Y la verdad es que en este punto de mi vida no siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal”, explicó.

“Creo que ni conocen el 5 % de la historia que tratan de decir, pero está bien, porque eso es lo que se vende”, añadió. “Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos. Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la consciencia tranquila”, aseguró.