Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, desmiente que la actriz esté embarazada

En las últimas horas, trascendió que Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar estarían esperando su segundo hijo a poco más de un año de debutar como papás con el nacimiento de Lía, su primogénita.

Luego de que dos periodistas, Mandy Fridmann y Jacqueline Martínez, aseguraron que la integrante de RBD tendría otro bebé, fue el productor de televisión Andrés Tovar, esposo de Maite, quien salió a desmentir esta información.

Andrés Tovar desmiente que Maite Perroni está embarazada

“No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto, no, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues ya se los contamos, pero por ahora no”, explicó el productor al programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre cómo cree que pudo haber surgido este rumor, Andrés respondió:

Maite Perroni y Andrés Tovar comparten las primeras imágenes de su luna de miel en Maldivas (Instagram/Maite Perroni)

“No, la verdad es que no, no [sé], la vez pasada yo recuerdo que por ahí un paparazzi salió diciendo que estaba embarazada, que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, pues mi hija nació a mitad de mayo, o sea, mi hija hubiera nacido de diez meses, diez meses y medio, pues bueno, pues nada que ver”.

Y para no dejar lugar a dudas, el esposo de la también actriz subrayó: “Ni estamos esperando un mes, ni tres meses ni nada, no, por el momento no”.

Maite Perroni y Andrés Tovar no descartar tener más hijos

Sin embargo, Andrés Tovar no dudó en confesar que tanto Maite Perroni como él no descartan tener otro bebé, aunque por ahora están felices siendo tres en su hogar.

“Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, por supuesto que sí, pero pues estamos también dejando que Dios y que la vida pues haga lo suyo. No, no estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos. Simplemente tenemos nuestra vida y ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera”, declaró.

Maite Perroni y Andrés Tovar. (Instagram/maiteperroni)

Por otra parte, Tovar confirmó que continúa el proceso legal que emprendieron tanto su pareja como Christopher Uckermann y Christian Chávez en Estados Unidos contra el ex mánager de RBD, Guillermo Rosas, por los presuntos faltantes en las ganancias de la exitosa gira de la agrupación.

“Hay un proceso abierto que debe llevar su curso, y por el momento, pues hemos decidido no dar ninguna declaración, ni ningún comentario al respecto, para poder respetar ese proceso que está en tribunales”, explicó.