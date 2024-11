Andrea Legarreta desmiente romance con Luis Carlos Origel

La conductora reveló ante los medios que mantiene una relación de amistad con el fitness coach desde hace más de 10 años.

Andrea Legarreta habló sobre su relación con el fitness coach Luis Carlos Origel, con quien fue vista disfrutando del concierto de Alejandro Fernández; incluso compartió algunas fotos de ese momento en sus historias de Instagram. En un reciente encuentro con la prensa, Legarreta aclaró los rumores sobre su situación sentimental.

Andrea Legarreta aclara su relación con Luis Carlos Origel

Luego de que surgieron los rumores sobre una posible relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, tras ser vistos en un concierto de Alejandro Fernández, la conductora de Hoy aclaró su situación sentimental y desmintió cualquier insinuación sobre la existencia de algo más que una amistad.

“Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?”, expresó.

Asimismo, la conductora de Hoy destacó su estrecha relación con su ex esposo, Erik Rubín.

“La verdad es que, al final, sé que eso va a pasar, salga con quien salga, me vean con quien me vean, van a empezar a especular. Nos adoramos y seguro me van a seguir viendo con él“, precisó.

Andrea Legarreta revela que Luis Carlos y Erik Rubín han trabajo juntos

Por otro lado, Legarreta mencionó que Luis Carlos Origel también es un gran amigo de su ex esposo, Erik Rubín, quien trabajó durante muchos años con ellos como fitness coach en Commando, el gimnasio que ambos poseen.

“Es más Erik tiene fotos con él, en Tulum, estuvo durante muchos años con nosotros en Comando”, dijo.

Aunque la conductora aclaró que no está en una relación con el coach, reconoció que está abierta a conocer el amor. Sin embargo, espera que este proceso sea fortuito y natural, sin la presión de que sus amistades le presenten a alguien con la intención de que surja algo más.

“¿Estaría abierta a conocer? Sí, la verdad es que mis tiempos libres prefiero estar viendo una serie, acostada en la cama, con mis hijas, creo que de pronto si conoces a alguien por la vida, por el trabajo, por coincidencia, cuando no está esta intención forzada de ´Te quiero presentar a alguien´, de pronto puede ser que se dé”, confió.