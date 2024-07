Ana Brenda Contreras busca convertirse en mamá a seis meses de su boda

La actriz Ana Brenda Contreras se sinceró con los medios de comunicación y reveló que a seis meses de feliz matrimonio con el empresario Zacarías Melhem, ya está buscando convertirse en mamá.

La intérprete confesó que a pesar de que este medio año de matrimonio no ha sido tan fácil como pensaba, sobre todo por su profesión, no descarta que próximamente pueda dar la feliz noticia de un embarazo.

Ana Brenda Contreras busca convertirse en mamá

“Creo que es algo muy bonito y creo que sí, sí cambia para bien, pero también intentar encontrar el balance del trabajo, el estar, sobre todo eso, yo creo que te requiere estar como más presente de tiempo y encontrar ese balance, es difícil como mujer, pero no imposible, entonces estoy en esa búsqueda y lo bueno que tengo alguien que me apoya cien por ciento, que es mi fan número uno”, expresó Contreras a los reporteros.

Fue en un viaje a España, cuando el empresario se animó a darle el anillo de compromiso a Ana Brenda. (Cortesía)

La artista de 37 años contó, aunque con muchas reservas, que ya está buscando la manera de poder debutar como mamá, pues cabe señalar que su esposo Zacarías ya es papá de dos hijos, Alex Patricio y Viviana, fruto de su relación con la fallecida Mirta López.

“Ojalá se pueda, es un tema sensible creo que para muchas mujeres, para mí en lo particular te puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera”, declaró Ana Brenda sin brindar más detalles al respecto.

Ana Brenda ha sido víctima de body shaming

Por otra parte, Ana Brenda Contreras aseguró que al igual que Sofía Castro , ha sido víctima de ataques por el body shaming en redes sociales.

Ana Brenda Contreras ya no usa su anillo de compromiso. (Luis de la Luz)

“Pues sí, me da risa, pero bueno, en las redes sociales así es, o sea, todo mundo comenta hasta de lo que no, ahí es de verdad, arde, pero no, uno se acostumbra, y aprendes a que de verdad eso no te afecte, y la verdad es que a veces hasta intento no leer si no estoy en el día en que voy a poder soportar, ahora sí que soportar (ríe), porque si digo ‘¿para qué me meto?’”, refirió.

https://www.youtube.com/embed/zNjhyc_LyyE?si=ntYUzfZcfejdMRxM

Finalmente, la intérprete mexicana se sumó a la polémica que enfrenta su colega Irina Baeva y retomando el tema de las críticas en internet, expuso el motivo por el que no aceptaría protagonizar una obra como Aventurera.

“No, no creo, ahí sí que me terminan de funar pero bien y bonito, no bebé. Yo creo que cada quien, zapatero a tus zapatos, yo no me veo ahí, yo en mi casa me pongo la sábana en el short atrás y hago tiktoks nada más”, concluyó.